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С 1 июля в Украине начнут округлять суммы в чеках

Чеки
13:43 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Прекращение чеканки мелкой разменной монеты в Украине обуславливает округление до целой суммы в наличном расчете.

В Украине начнут применять правила округления общих сумм в чеках с 1 июля 2018 года в связи с прекращением чеканки монет мелкого номинала. Об этом сказал на брифинге директор Департамента денежного обращения Национального банка Украины Виктор Зайвенко.

"Национальный банк Украины в рамках продолжения политики оптимизации наличного обращения принял решение, что с 1 июля в Украине будут применяться правила округления общих сумм наличных расчетов", - рассказал он. В частности, он напомнил, что регулятор прекратит чеканить монеты номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек. В то же время все эти монеты будут оставаться в обращении. В.Зайвенко сообщил, что для упрощения расчетов будут действовать правила округления суммы в чеке покупки в случае отсутствия монет у покупателя и продавца.

"Сумма, которая заканчивается от 1 до 4 копеек, округляется в сторону уменьшения до ближайшей суммы, которая заканчивается на ноль копеек. Сумма, которая заканчивается от 5 до 9 копеек, округляется в сторону увеличения до ближайшей суммы, которая заканчивается на ноль копеек", - пояснил чиновник. В то же время, по словам директора Департамента денежного обращения, если у покупателя или продавца будут мелкие монеты, то они и в дальнейшем могут их использовать в расчетах.

"Национальный банк ожидает, что правила округления будут применяться справедливо и прозрачно для обеих сторон расчетов. Применение правил округления общих сумм расчетов наличными упростит ежедневные расчеты граждан и позволит сократить расходы государства на чеканку и обеспечения наличного обращения более 90 млн грн в год", - подчеркнул он. Кроме того, В.Зайвенко отметил, что закругление никоим образом не приведет к удорожанию товаров и услуг.

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Новости Бизнеса, Наличность, Округление, Расчет, Сумма, Украина, Чеки.
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Финансовые новости

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