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В НБУ подсчитали, сколько у населения на руках наличных

В среднем на одного украинца приходится 66 банкнот и 293 монеты
15:55 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: В Национальном банке Украины рассказали, что на одного украинца приходится 66 банкнот и 293 монеты.

Объем наличной гривни в обращении в Украине по состоянию на 1 июня составил 360,8 млрд грн.

Как говорится в информационных материалах Национального банка Украины в среднем на одного украинца приходится 66 банкнот и 293 монеты.

По информации НБУ, наибольшее количество банкнот в обращении – купюры номиналами 200 грн (20,41%) и 1 грн (19,25%), наибольшее количество монет – номиналами 10 копеек (29,30%) и 1 копейка (18,76%).

Фото: bank.gov.ua

Справка. В сентябре 1996 года в Украине была проведена денежная реформа, в результате которой единственным законным средством платежа на территории Украины стала украинская гривня.

С 1 июля в Украине начнут округлять суммы в чеках

В настоящее время в обращении находятся купюры номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 гривень, а также монеты номиналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копеек и 1-2 гривни. С 2019-2020 года регулятор анонсировал выпуск в обращение монет номиналом 5 и 10 гривен, которые со временем заменят банкноты соответствующих номиналов.

С 1 июля Нацбанк прекращает чеканку монет номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек, а также вводит правила округления общей суммы покупки за наличные в сторону уменьшения при сумме от 1 до 4 копеек или в сторону увеличения - при сумме от 5 до 9 копеек.

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Новости Бизнеса, Банкноты, Гривни, Деньги, Монеты, Наличка, НБУ.
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