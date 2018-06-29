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НБУ вводит плату за подкрепление банков монетами

Монеты
12:58 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Подкрепление банковских касс разменными монетами теперь будет платным, НБУ ввел новые тарифы.

Национальный банк Украины с 1 августа 2018 года введет плату за подкрепление касс банков монетами номиналов 10 и 50 коп. Соответствующее постановление от 25 июня опубликовано на сайте НБУ. Тариф на подкрепление касс банков разменными монетами номиналом 10 коп. - 20 гривень за 1 тыс. штук, номиналом 50 коп. - 35 гривень на 1 тыс. штук; для номиналов 1, 2, 5 и 25 коп. – бесплатно. По состоянию на данный момент подкрепление касс банков монетами является бесплатным.

Национальный банк с 27 апреля ввел в обращение новые монеты номиналом 1 и 2 грн, которые постепенно заменят бумажные банкноты соответствующего номинала. Согласно планам регулятора, озвученным в середине марта, специально бумажные банкноты изыматься из обращения не будут, но их выпуск прекращается. С 2019-2020 года регулятор анонсировал выпуск в обращение монет номиналами 5 и 10 гривень, которые со временем заменят банкноты соответствующих номиналов. Национальный банк с 1 июля прекращает чеканку монет номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек, а также вводит правила округления общей суммы покупки за наличные в сторону уменьшения при сумме от 1 до 4 копеек или в сторону увеличения - при сумме от 5 до 9 копеек.

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Новости Бизнеса, Банки, Кассы, Монеты, НБУ, подкрепление, Тариф.
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