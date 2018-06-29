Россия подала на США иск в ВТО

Россия подала иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) для обжалования дополнительных пошлин США на сталь и алюминий. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития страны со ссылкой на главу ведомства Максима Орешкина, передает Рейтер.

"Причиной иска стали многочисленные нарушения правил ВТО, допущенные США при введении данной меры. Помимо России иски к США ранее направили Китай, Индия, Европейский Союз, Канада, Мексика и Норвегия", - приводит пресс-служба слова М. Орешкина. "Консультации – первая стадия процедуры разрешения споров в ВТО, предусмотренная для поиска сторонами взаимоприемлемых путей урегулирования спора. Если в ходе консультаций такие пути найдены не будут, Россия сможет обратиться в ВТО с просьбой об учреждении третейской группы для рассмотрения спора", - сказано в сообщении.

Американский президент Дональд Трамп ввел с 23 марта 25-процентную пошлину на импорт стали и 10-процентую на ввоз алюминия. С июня тарифы также вступили в силу для ЕС, Канады и Мексики, которым США давали отсрочку. США утверждают, что введение пошлин связано с вопросами национальной безопасности и не входит в сферу компетенции ВТО, однако Россия, Китай, Индия и Европейский Союз не согласны с позицией Вашингтона и говорят, что пошлины являются "средством защиты", поэтому ведущие страны-экспортеры должны получить компенсацию. Россия в ответ пообещала ввести дополнительные пошлины на импорт американских товаров, имеющих аналоги в РФ. По оценкам Москвы, в результате действий США сумма уплачиваемых Россией импортных пошлин вырастет на $538 миллионов в год.