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Курс валют на сегодня: доллар дорожает, евро стоит на месте
Новости Бизнеса: На 1 июня Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,18 грн/$.
На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26.18 грн/долл., передает сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 1 июля установлены на таком уровне:
26.189170 грн за доллар;
30.567999 грн за евро;
0.417090 грн за российский рубль;
34.673320 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 30 июня курс всех валют не изменился.
С 31 марта 2015 года Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.
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