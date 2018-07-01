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Курс валют на сегодня: доллар дорожает, евро стоит на месте

Курс валют на 1 июля
08:59 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса: На 1 июня Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 26,18 грн/$.

На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26.18 грн/долл., передает сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 1 июля установлены на таком уровне:

26.189170 грн за доллар;

30.567999 грн за евро;

0.417090 грн за российский рубль;

34.673320 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 30 июня курс всех валют не изменился.

С 31 марта 2015 года Национальный банк изменил порядок установления официального курса гривни к иностранным валютам и механизм его расчета. С этого дня официальный курс гривни устанавливается в конце рабочего дня и начинает действовать со следующего рабочего дня.

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Новости Бизнеса, Доллар, Евро, Курс валют, Курс доллара.
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