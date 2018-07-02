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НБУ установил курс валют на утро 2 июля

Деньги
06:46 Сегодня Телеграф
bank.gov.ua
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: По сравнению с 1 июля курс всех валют, кроме рубля - вырос.

На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26.32 грн/долл., передает сайт Национального банка Украины.

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Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 28 июня установлены на таком уровне:

26.327494 грн за доллар;

30.582017 грн за евро;

0.417000 грн за российский рубль;

34.684106 грн за фунт стерлингов.

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Новости Бизнеса, Гривня, Деньги, Доллар, Евро, Курс валют, НБУ.
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