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НБУ установил курс валют на утро 2 июля
06:46 Сегодня Телеграф
bank.gov.ua
Фото: ukrafoto.com
Новости Бизнеса: По сравнению с 1 июля курс всех валют, кроме рубля - вырос.
На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26.32 грн/долл., передает сайт Национального банка Украины.
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Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 28 июня установлены на таком уровне:
26.327494 грн за доллар;
30.582017 грн за евро;
0.417000 грн за российский рубль;
34.684106 грн за фунт стерлингов.
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