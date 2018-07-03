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Для переезда в Каир достаточно 560 евро

Каир
15:18 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: При учете трат на первый месяц при переезде самым дешевым из крупных городов стала столица Египта Каир, а самым дорогим Дубай.

Самым дешевым городом, для переезда в который достаточно 560 евро, стал египетский Каир. Как сообщает Nestpick, при составлении рейтинга учитывались траты на первый месяц: аренда квартиры, оплата интернета, еды, транспорта и телефона. Второе место занял индийский Бангалор (634 евро), третье – Бухарест (644 евро).

Самым дорогим для переезда оказался Дубай (3,6 тыс. евро), за ним следуют Окленд (Новая Зеландия, 3,4 тыс. евро) и Сан-Франциско (3,2 тыс. евро) из европейских городов Лондон расположился на пятом месте (2,7 тыс. евро), а замыкает ТОП-10 Амстердам (2,3 тыс. евро). Киев в данном рейтинге не упоминается.

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Новости Бизнеса, Города, Дубай, Каир, Переезд, Рейтинг, Столицы.
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