В Европарламенте подписали решение выделить Украине финпомощь

Председатель Европейского парламента Антонио Таяни и представитель Австрии, возглавляющей сейчас президентство в ЕП, подписали решение о предоставлении макрофинансовой помощи Украине в размере 1 млрд евро.

Об этом написал в своем Twitter Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Королевстве Бельгия, представитель Украины при Европейском Союзе и Европейском сообществе по атомной энергии Михаил Точицкий.

Decision of the EP and the Council providing the Macro-financial assistance to Ukraine amounting 1bn EUR has been signed today by President Tajani and Austrian Presidency on the eve of 20th UA-EU Summit. Thanks a lot for the support to all friends of Ukraine in the EU! — Mykola Tochytskyi (@tochytskyi) 4 июля 2018 г.

"Решение ЕП и Совета о предоставлении макрофинансовой помощи Украине в размере 1 млрд евро было подписано сегодня президентом Таяни и Австрийским президентством накануне 20-го саммита Украина-ЕС. Очень благодарен за поддержку всем друзьям Украины в ЕС!" - написал Точицкий в Twitter.

Как известно, Европейский парламент подавляющим большинством голосов поддержал предоставление Украине четвертой программы макрофинансовой помощи в объеме 1 млрд евро 13 июня.