В Европарламенте подписали решение выделить Украине финпомощь
Новости Бизнеса: Глава ЕП подписал решение о предоставлении Украине €1 миллиарда помощи.
Председатель Европейского парламента Антонио Таяни и представитель Австрии, возглавляющей сейчас президентство в ЕП, подписали решение о предоставлении макрофинансовой помощи Украине в размере 1 млрд евро.
Об этом написал в своем Twitter Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Королевстве Бельгия, представитель Украины при Европейском Союзе и Европейском сообществе по атомной энергии Михаил Точицкий.
Decision of the EP and the Council providing the Macro-financial assistance to Ukraine amounting 1bn EUR has been signed today by President Tajani and Austrian Presidency on the eve of 20th UA-EU Summit. Thanks a lot for the support to all friends of Ukraine in the EU!
— Mykola Tochytskyi (@tochytskyi) 4 июля 2018 г.
"Решение ЕП и Совета о предоставлении макрофинансовой помощи Украине в размере 1 млрд евро было подписано сегодня президентом Таяни и Австрийским президентством накануне 20-го саммита Украина-ЕС. Очень благодарен за поддержку всем друзьям Украины в ЕС!" - написал Точицкий в Twitter.
Как известно, Европейский парламент подавляющим большинством голосов поддержал предоставление Украине четвертой программы макрофинансовой помощи в объеме 1 млрд евро 13 июня.