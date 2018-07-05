НБУ: В госбанках появятся независимые наблюдательные советы

Принятый Верховной Радой за основу и в целом Закон "относительно усовершенствования функционирования финансового сектора в Украине" обеспечит соответствие корпоративного управления в государственных банках международным стандартам. В частности, будет введен обязательный институт независимых наблюдательных советов для государственных банков. Об этом сказал глава НБУ Яков Смолий, передает пресс-служба регулятора.

"Этот закон будет гарантировать реализацию стратегии развития государственных банков и одновременно обеспечит соответствие корпоративного управления в государственных банках международным стандартам. Это сделает государственные банки конкурентоспособными по отношению к частным финансовым институтам", — отметил Смолий.

В Нацбанке отметили, что принятый сегодня законопроект № 8331-д осуществляет коренной пересмотр принципов и механизмов корпоративного управления государственными банками: будет введен обязательный институт независимых наблюдательных советов для государственных банков. Это обеспечит изолированность от политического влияния системы управления деятельностью государственных банков, а также будет способствовать повышению конкурентоспособности и эффективности деятельности государственных банков.

Государственные банки ждут следующие нововведения:

В каждом государственном банке будет наблюдательный совет, состоящий из девяти членов.

Из них шесть членов — независимые, а три — представители государства от Президента, Кабинета Министров и Верховной Рады.

Определен перечень критериев, которым должны соответствовать независимые члены наблюдательного совета и представители государства.

Претенденты на эти должности определяются путем конкурсного отбора.

Акционер не имеет права принимать решения по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета.

Члены наблюдательного совета будут выполнять свои функции на платной основе.

Срок полномочий членов наблюдательного совета — три года.

Предусмотрена уголовная ответственность за незаконное вмешательство в деятельность должностных лиц государственного банка.

Напомним, Верховная Рада ограничила размер максимальной процентной ставки по кредиту.