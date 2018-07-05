Финансовые новости

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 05.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Президент Украины высоко оценивает решение ЕС по России
Президент Украины высоко оценивает решение ЕС по России
Новости: ЕСПЧ отменил требования ИМС против Украины по "Криворожстали"
ЕСПЧ отменил требования ИМС по "Криворожстали"
Новости: УЕФА разрешил проводить 4-ю замену в ЛЧ, ЛЕ и Лиге наций
УЕФА разрешил проводить 4-ю замену в ЛЧ, ЛЕ и Лиге наций
Новости: Афиша интересных событий в Украине на 7-8 июля
Афиша интересных событий в Украине на 7-8 июля
X

В Украине в июне сократились золотовалютные резервы
18:44 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: pixabay

Новости Бизнеса: Международные резервы Украины в июне 2018 года сократились на 1,1%.

Международные резервы Украины в июне 2018 года сократились на 1,1% и по состоянию на 1 июля составляли $17,978 млрд.

Соответствующие предварительные данные обнародованы на сайте Национального банка Украины (НБУ).

По данным центробанка, сокращение золотовалютных резервов обусловлено осуществлением платежей по госдолгу. В том числе $562,4 млн было направлено на обслуживание и погашение госдолга в инвалюте, из которых $552,5 млн – по номинированным в инвалюте облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Еще $162 млн (в эквиваленте) правительство и НБУ перечислили Международному валютному фонду.

Основным источником пополнения резервов стали поступления от размещения номинированных в инвалюте ОВГЗ, в сумме $539,4 млн.

НБУ также отметил, что покупка валюты на межбанковском рынке перестала быть главным источником пополнения резервов.

"Учитывая некоторое ухудшение внешней ценовой конъюнктуры для товаров украинского экспорта и спад интереса международных инвесторов к развивающимся рынкам, возможности центробанка выкупать избыточное предложение валюты без давления на обменный курс были ограничены", - сообщил НБУ.

В сообщении также указанно, что Национальный банк в июне даже возобновил продажу валюты на межбанке, впервые с января, для сглаживания чрезмерных колебаний обменного курса.

Всего центробанк приобрел в прошлом месяце $90 млн и продал $66 млн. Все операции проводились в форме интервенций по выбору лучшей цены.

Помимо этого, на объем резервов повлияла переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости, курса гривни к иностранным валютам) на сумму $38,2 млн.

Всего по состоянию на 1 июля 2018 года объем международных резервов покрывает 3,2 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Международные резервы Украины, Нацбанк, НБУ, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Финансовые новости

НБУ установил курс валют на 4 июля Для переезда в Каир достаточно 560 евро Курс валют на утро 3 июля

Последние новости

ФИФА отстранила от работы на ЧМ-2018 именитого немецкого арбитра Языковый вопрос: Венгрия не хочет урегулировать проблему с Украиной Медики рассказали, как вода из пластиковых бутылок влияет на здоровье
Сегодня читают
01 Валуев сделал свой прогноз на матч Усик - Гассиев
02 Российского арбитра больше не допустят к матчам чемпионата мира
03 Надя Дорофеева опубликовала откровенное фото с мужем на Бали
04 Украинского футболиста выгнали из клуба за поддержку сборной России на ЧМ-2018
05 Олег Гусев нашел себе новый клуб
Новости сегодня
19:11 Дикий смех: странные снимки из свадеб, которые стыдно показывать
19:06 Вышел трейлер фильма "НЛО" от режиссера Райана Эслингера (Видео)
18:53 В украинский прокат выходит фильм "Человек-муравей и Оса"
18:50 Маленькие домики, в которых царит красота и уют (Фото)
18:49 Вера Брежнева провела вечер в Париже с новыми друзьями
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: "Суд" в Крыму объявил новый приговор Балуху
"Суд" в Крыму объявил новый приговор Балуху
Новости: Санкции против России официально продлены еще на год
ЕС продлил санкции против России
Новости: Утверждены новые правила въезда в Шенгенскую зону
Утверждены новые правила въезда в Шенгенскую зону
Новости: Исследователи рассказали, почему гибнут буревестники
Исследователи рассказали, почему гибнут буревестники
Добавить комментарий
0