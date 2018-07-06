Курс валют на 6 июля: евро существенно подорожал

Национальный банк Украины на пятницу, 6 июля 2018 года, усилил официальный курс гривни на 1 копейку - до 26,4297 грн за доллар против 26,4379 грн за доллар в четверг. Такие данные приведены на веб-сайте Национального банка Украины.

Курс доллара на 2 копейки меньше, чем в предыдущий банковский день. В то же время европейская валюта продолжает прибавлять в цене. Так, по сравнению с курсом на 5 июля, евро подорожал на 16 копеек.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,9466 грн против 30,7791 грн в четверг. За 10 российских рублей дают 4,1779 грн, накануне - 4,1815 грн.

Напомним, Нацбанк Украины изучает целесообразность введения электронной гривны, а также отрабатывает вопросы технического выпуска таких денег.