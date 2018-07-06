Мариуполь получит кредит от ЕБРР на троллейбусы

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит Мариуполю кредит в сумме до EUR13 млн на закупку до 72 низкопольных троллейбусов для коммунального предприятия "Мариупольское трамвайно-троллейбусное управление" (МТТУ).

Согласно пресс-релизу, розданному перед церемонией подписания соглашения в пятницу, средства также будут использованы для закупки запасных частей и оборудования для технического обслуживания и ремонта, модернизации существующего троллейбусного депо и реконструкции контактной сети.

Кредит будет полностью обеспечен гарантией города и дополнен кредитом от Фонда чистых технологий на сумму до EUR2 млн и грантом в размере EUR3 от Фонда Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и экологии (Е5Р), наибольшим вкладчиком которого является Европейский Союз.

ЕБРР дополнительно мобилизует EUR460 тыс. в форме грантов технической помощи для поддержки реализации этого проекта и преобразования МТТУ в более коммерческую структуру. Эти средства будут предоставлены в рамках программы поддержки муниципальных проектов ЕС.

Проект реализуется в рамках Программы финансирования общественного транспорта в Украине, одобренной ЕБРР в 2015 году.

Цель программы – содействие замене стареющего общественного транспорта новыми экологическими транспортными средствами.

ЕБРР является наибольшим международным финансовым инвестором в Украине. С начала работы в Украине в 1993 году банк взял на себя совокупные обязательства по предоставлению почти EUR12,1 млрд в рамках около 400 проектов.