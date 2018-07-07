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В ЕС обнародовано решение о выделении миллиарда евро для Украины

Макрофинансовая помощь от ЕС
15:28 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: 24tv.ua

Новости Бизнеса: Евросоюз опубликовал в официальном сборнике решение о предоставлении Украине макрофинансовой помощи на сумму 1 млрд евро.

Решение о предоставлении Евросоюзом макрофинансовой помощи объемом 1 млрд евро опубликовано в официальном сборнике законодательных актов. Документ вступит в силу через три дня.

Дальше согласно процедуре правительство Украины и Еврокомиссия должны подписать меморандум относительно условий предоставления займов макрофинансовой помощи. Достигнутые договоренности также должна ратифицировать Верховная Рада Украины.

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Как известно, Европейский парламент 13 июня подавляющим большинством голосов поддержал предоставление Украине четвертой программы макрофинансовой помощи объемом 1 млрд евро.

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Новости Бизнеса, ЕС, макрофинансовая помощь, Официальный сборник, Предоставление, Решение, Украина.
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