В ЕС обнародовано решение о выделении миллиарда евро для Украины

Решение о предоставлении Евросоюзом макрофинансовой помощи объемом 1 млрд евро опубликовано в официальном сборнике законодательных актов. Документ вступит в силу через три дня.

Дальше согласно процедуре правительство Украины и Еврокомиссия должны подписать меморандум относительно условий предоставления займов макрофинансовой помощи. Достигнутые договоренности также должна ратифицировать Верховная Рада Украины.

Как известно, Европейский парламент 13 июня подавляющим большинством голосов поддержал предоставление Украине четвертой программы макрофинансовой помощи объемом 1 млрд евро.