ЕИБ поможет Украине усилить безопасность на дорогах

Украина и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) на полях саммита Украина-ЕС в Брюсселе в понедельник подписали соглашение о выделении займа на EUR75 млн для реализации проекта "Повышение безопасности автомобильных дорог в городах Украины".

"ЕИБ выделяет EUR75 млн, которые получат пять крупнейших городов Украины: Днепр, Киев, Львов, Одесса и Харьков", - указано в сообщении пресс-службы вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе.

Как указывает ЕИБ в релизе в связи с подписанием соглашения, дополнительно к займу будет предоставлен грант ЕС в размере EUR4,25 млн в рамках так называемой Программы инвестирования для стран-соседей ЕС (Neighbourhood Investment Facility, или NIF), выделяемый для подготовки проекта, развития и мониторинга.

Исполнителем проекта является Министерство инфраструктуры, а получателями финансовой помощи от ЕИБ – городская власть названных городов. Инвестиции будут направлены на ликвидацию наиболее аварийно опасных участков путем создания лучших развязок и современных транспортных систем, а также совершенствование перекрестков и обновление дорожной инфраструктуры, отмечает банк.

По его данным, другие запланированные в рамках проекта изменения будут включать развитие сети безопасных вело- и пешеходных дорожек, системы планирования городского транспорта, введение ограничений скорости в жилых массивах и зонах расположения школ, а также внедрение IT-системы управления дорожным движением.