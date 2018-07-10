Киев получит финпомощь на велоинфраструктуру и безопасность дорог

ЕИБ выделяет 75 млн евро, которые получат пять крупнейших городов Украины – Днепр, Киев, Львов, Одесса и Харьков.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.

По его словам, в столице есть два бенефициара проекта – УК "Киевавтодор" и КП "Центр организации дорожного движения в г. Киеве".

По словам Дмитрия Давтяна, КК "Киевавтодор" предварительно может получить 10,9 млн евро. Кредит планируется потратить на строительство 12 магистральных велосипедных маршрутов согласно Концепции развития велосипедной инфраструктуры в Киеве. Их общая протяженность – 123,2 км.

Второй бенефециар – КП "Центр организации дорожного движения в г. Киеве" – претендует на 27,7 млн евро. Их направят на создание пункта управления № 2 (Левый берег) в составе центрального пункта управления АСУДД с новейшими техническими средствами интеллектуальной транспортной системы (ИТС) – контроллеры, видеодетекторы, видеокамеры, лицензионное программное обеспечение, видеостена, оборудования ГПК и т. п – 3,5 млн евро.

Кроме того, предусмотрена модернизация центрального пункта управления АСУДД новейшими техническими средствами – 3 млн евро, разработка и внедрение интеллектуальной транспортной системы – 10 млн евро, внедрение комплексов визуальной идентификации транспортных средств для мониторинга транспортных потоков в Киеве – 1,1 млн евро. Также средства пойдут на мероприятия по реализации безопасности движения на опасных нерегулируемых переходах (проектирование и выполнение работ) -1,5 млн евро, создание единой базы геопространственной схемы ОДД (организации дорожного движения) – 1,1 млн евро. На систему перераспределения транспортных потоков на мосту имени Патона планируют потратить 6,5 млн евро.

"Средства нужны нам, чтобы улучшить общую ситуацию на дорогах, сделать их безопасными и комфортными. Я считаю, что это одна из основных задач, которую мы имеем перед собой сейчас, и достичь ее нужно максимально быстро", – подчеркнул Дмитрий Давтян.

Напомним, что во время Саммита Украина-ЕС, что проходит в Брюсселе, подписано финансовое соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком в рамках проекта "Повышение безопасности автомобильных дорог в городах Украины".

Проектом "Повышение безопасности автомобильных дорог в городах Украины" предусмотрено осуществление мероприятий, направленных на снижение уровня смертности, травматизма на улицах городов, уменьшение количества ДТП, создание безопасных условий передвижения для участников дорожного движения.

Кроме того, он направлен на повышение комфорта передвижения по городу для пассажиров общественного транспорта, пешеходов, велосипедистов, водителей, осуществление мероприятий, направленных на ликвидацию мест концентрации ДТП и участков с повышенной аварийностью, устранение системных проблем и пробелов в обеспечении безопасности дорожного движения в Украине. Эти инвестиции также будут стимулировать переход к более экологически чистой системе общественного транспорта и будут способствовать экономическому росту Украины.