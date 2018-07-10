Финансовые новости

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 10.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко примет участие в саммите НАТО
Порошенко примет участие в саммите НАТО
Новости: Россия отказала Польше в реконструкции обломков разбившегося самолета
РФ отказала Польше в реконструкции обломков самолета Ту-154М
Новости: Известный итальянский тренер назвал главного фаворита ЧМ-2018
Известный итальянский тренер назвал главного фаворита ЧМ-2018
Новости: Принцесса Шарлотта удивила СМИ своим обращением
Принцесса Шарлотта удивила СМИ своим обращением
X

Киев получит финпомощь на велоинфраструктуру и безопасность дорог

Дмитрий Давтян
14:52 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: В рамках подписанного финансового соглашения между Украиной и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ), а также проект “Повышение безопасности автомобильных дорог в городах Украины” Киев имеет шансы получить 37,6 млн евро.

ЕИБ выделяет 75 млн евро, которые получат пять крупнейших городов Украины – Днепр, Киев, Львов, Одесса и Харьков.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.

По его словам, в столице есть два бенефициара проекта – УК "Киевавтодор" и КП "Центр организации дорожного движения в г. Киеве".

По словам Дмитрия Давтяна, КК "Киевавтодор" предварительно может получить 10,9 млн евро. Кредит планируется потратить на строительство 12 магистральных велосипедных маршрутов согласно Концепции развития велосипедной инфраструктуры в Киеве. Их общая протяженность – 123,2 км.

Госстат назвал регионы с самыми высокими зарплатами

Второй бенефециар – КП "Центр организации дорожного движения в г. Киеве" – претендует на 27,7 млн евро. Их направят на создание пункта управления № 2 (Левый берег) в составе центрального пункта управления АСУДД с новейшими техническими средствами интеллектуальной транспортной системы (ИТС) – контроллеры, видеодетекторы, видеокамеры, лицензионное программное обеспечение, видеостена, оборудования ГПК и т. п – 3,5 млн евро.

Кроме того, предусмотрена модернизация центрального пункта управления АСУДД новейшими техническими средствами – 3 млн евро, разработка и внедрение интеллектуальной транспортной системы – 10 млн евро, внедрение комплексов визуальной идентификации транспортных средств для мониторинга транспортных потоков в Киеве – 1,1 млн евро. Также средства пойдут на мероприятия по реализации безопасности движения на опасных нерегулируемых переходах (проектирование и выполнение работ) -1,5 млн евро, создание единой базы геопространственной схемы ОДД (организации дорожного движения) – 1,1 млн евро. На систему перераспределения транспортных потоков на мосту имени Патона планируют потратить 6,5 млн евро.

В ЕС обнародовано решение о выделении миллиарда евро для Украины
В ЕС обнародовано решение о выделении миллиарда евро для УкраиныЧитать полностью

"Средства нужны нам, чтобы улучшить общую ситуацию на дорогах, сделать их безопасными и комфортными. Я считаю, что это одна из основных задач, которую мы имеем перед собой сейчас, и достичь ее нужно максимально быстро", – подчеркнул Дмитрий Давтян.

Напомним, что во время Саммита Украина-ЕС, что проходит в Брюсселе, подписано финансовое соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком в рамках проекта "Повышение безопасности автомобильных дорог в городах Украины".

Проектом "Повышение безопасности автомобильных дорог в городах Украины" предусмотрено осуществление мероприятий, направленных на снижение уровня смертности, травматизма на улицах городов, уменьшение количества ДТП, создание безопасных условий передвижения для участников дорожного движения.

Кроме того, он направлен на повышение комфорта передвижения по городу для пассажиров общественного транспорта, пешеходов, велосипедистов, водителей, осуществление мероприятий, направленных на ликвидацию мест концентрации ДТП и участков с повышенной аварийностью, устранение системных проблем и пробелов в обеспечении безопасности дорожного движения в Украине. Эти инвестиции также будут стимулировать переход к более экологически чистой системе общественного транспорта и будут способствовать экономическому росту Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Дмитрий Давтян, ЕИБ, Киев, Киевавтодор, Украина, Финансовое соглашение, Финпомощь.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Финансовые новости

Госстат назвал регионы с самыми высокими зарплатами В ГФС сообщили, сколько НДС возместили бизнесу Гройсман ответил Ляшко по поводу повышения пенсий украинцам

Последние новости

Какие витамины необходимые для будущей мамы Ходатайство Савченко об отводе судьи признано необоснованным "Джеку Воробью" предъявляют обвинение за избиение коллеги
Сегодня читают
01 Тренер Гассиева: Усик отправится в нокаут или получит травму
02 Вукоевич прокомментировал свое отстранение от работы в сборной Хорватии
03 Шовковский поддержал Виду, выложив новое видео
04 Дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон обворожили публику на крестинах принца Луи
05 МИД: украинцев с национальными флагами нельзя называть провокаторами
Новости сегодня
19:49 Леоненко оценил шансы Ярмоленко заиграть в АПЛ
19:31 Певица Даша Астафьева покоряет Atlas Weekend
19:28 Роналду написал трогательное письмо, в котором объяснил причины ухода из Реала
19:25 В Минздраве назвали пляжи Украины, где опасно купаться
19:22 "Динамо" объявило о трансфере бразильского защитника
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Эвакуация из пещеры в Таиланде: все дети и тренер спасены
Эвакуация из пещеры в Таиланде: все дети и тренер спасены
Новости: Посол США в Украине оценила политическое отношений США и Крыма
Йованович отметила политические взгляды США на Крым
Новости: Аэропорт в Харькове отказался принять самолет из Египта
Аэропорт в Харькове отказался принять самолет из Египта
Новости: Джамала делится подробностями из семейного отдыха в Турции
Джамала делится подробностями из семейного отдыха в Турции
Добавить комментарий
0