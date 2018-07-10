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НБУ: денежная масса в Украине возросла

Деньги
20:16 Вт, 10 Июль 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса: Денежная база Украины увеличилась за минувший месяц сразу на 3,1% – до 419,95 млрд грн.

Денежная масса в Украине в июне 2018 года возросла на 1% - до 1 трлн 209,84 млрд грн, такие предварительные данные денежно-кредитной статистики Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал на своем сайте во вторник.

Такая динамика денежных агрегатов обусловлена, прежде всего, ростом объема наличных средств в обращении вне банков - на 3,6%, до 345 млрд грн, тогда как остаток по депозитам увеличился всего на 0,2% - до 864,42 млрд грн.

В целом с начала 2018 года объем денежной базы вырос на 5,2%, тогда как денежной массы – всего на 0,1%.

НБУ уточняет, что остатки гривневых депозитов населения в платежеспособных банках в июне выросли на 5,9% - до 262,9 млрд грн, в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) - на 1,1%, до $8,5 млрд. По мнению регулятора, активному привлечению средств физических лиц способствовали высокие темпы роста заработных плат и дальнейший рост частных переводов из-за рубежа. Кроме того, приток средств на гривневые депозиты был вызван сохранением значительной разницы в доходности с валютными депозитами на фоне практически неизменного курса национальной валюты к доллару США, считают в Нацбанка.

В то же время остатки депозитов юридических лиц в платежеспособных банках за минувший месяц сократились: по гривневым вкладам - на 5,6%, до 243,8 млрд грн, по валютным (в долларовом эквиваленте) - на 1,3%, до $5,1 млрд. НБУ объясняет такую динамику отчислением госкомпаниями средств в бюджет.

Таким образом, общий портфель гривневых депозитов в июне практически не изменился и остался на уровне 506,7 млрд грн, констатирует регулятор.

Он указывает, что кредитный портфель банков в нацвалюте в июне сократился на 1,4% - до 584,9 млрд грн за счет уменьшения кредитов бизнесу на 1,8% - до 468,2 млрд грн, тогда как портфель кредитов физлицам остался почти на уровне предыдущего месяца – 116,7 млрд грн.

НБУ отмечает, что сохранение конкуренции банков за корпоративных клиентов обусловило незначительное повышение процентных ставок по депозитам бизнеса в национальной валюте - на 0,2 процентных пункта (п.п.), до 11,6% годовых. Стоимость гривневых кредитов юридических лиц выросла на 0,1 п.п. - до 17,1% годовых, что отражало увеличение кредитного спроса, в частности на оборотные цели предприятий, считают в Нацбанке.

По его данным, стоимость гривневых вкладов населения фактически оставалась на уровне предыдущего месяца (10,8% годовых), учитывая устойчивый приток средств населения. Зато ставки по кредитам физических лиц выросли на 0,6% - до 31,8% годовых, что НБУ связывает с повышением стандартов кредитования крупными банками по ссудам более одного года. В то же время это компенсировалось снижением стоимости краткосрочных займов.

Согласно статистике центробанка, ставки по валютным кредитам населению в июне упали сразу на 2,5 п.п. – до 5,7% годовых, тогда как по валютным депозитам они увеличились на 0,1 п.п. – до 2,3% годовых.

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Новости Бизнеса, Банки, Гривна, Денежная масса в Украине, Депозиты, НБУ.
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