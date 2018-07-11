https://telegraf.com.ua/files/2018/07/003MainX13-150x90.jpg Бизнес, Финансы https://telegraf.com.ua/biznes/finansyi/4232086-ofitsialnyiy-kurs-valyut-na-11-iyulya.html
Официальный курс валют на 11 июля
Новости Бизнеса: По сравнению с 10 июля курс всех валют, кроме российского рубля (курс которого повысился) — понизился.
На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,20 грн/долл., передает сайт Национального банка Украины.
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Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 11 июля установлены на таком уровне:
26.209172 грн за доллар;
30.698803 грн за евро;
0.419720 грн за российский рубль;
34.751526 грн за фунт стерлингов.
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