Финансовые новости

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 12.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Президент Порошенко: двери НАТО для Украины открыты
Президент Порошенко: двери НАТО для Украины открыты
Новости: Активисты "Нацкорпуса" атаковали Львовский горсовет
Активисты "Нацкорпуса" атаковали Львовский горсовет
Новости: Определилась первая финалистка Уимблдона-2018
Определилась первая финалистка Уимблдона-2018
Новости: Афиша интересных событий в Украине на 14-15 июля
Афиша интересных событий в Украине на 14-15 июля
X

Официальный курс валют на 11 июля

Деньги
07:05 Ср, 11 Июль 2018 Телеграф
УНН
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: По сравнению с 10 июля курс всех валют, кроме российского рубля (курс которого повысился) — понизился.

На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,20 грн/долл., передает сайт Национального банка Украины.

НБУ пересмотрит прогноз по инфляции в Украине

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 11 июля установлены на таком уровне:

26.209172 грн за доллар;

30.698803 грн за евро;

0.419720 грн за российский рубль;

34.751526 грн за фунт стерлингов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Гривня, Доллар, Евро, Курс валют, НБУ.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Финансовые новости

Киев получит финпомощь на велоинфраструктуру и безопасность дорог ЕС выделил деньги на помощь жителям Чернобыльской зоны Официальный курс валют на 10 июля

Последние новости

По роману Жадана вышел трейлер фильма "Дикое поле" (Видео) Чудесные снимки, которые показывают настоящую жизнь на острове Бали (Фото) Новый план Мэй лишит британские банки беспрепятственного доступа к рынку ЕС
Сегодня читают
01 НАБУ отреагировало на обвинения аэропорта в аварии самолета
02 МИД: После принятия Берлинской декларации РФ остается в изоляции
03 Хорватия 2:1 Англия: события матча
04 Слова тренера сборной Англии после поражения от хорватов
05 Порошенко и Трамп провели встречу на саммите НАТО: что обсуждали политики
Новости сегодня
18:10 В Киеве состоялась премьера мультфильма "Монстры на каникулах 3"
18:10 Завораживающая красота: волшебная фотосессия девушек среди природы (Фото)
18:06 Тайсон Фьюри назвал своего следующего соперника
17:52 ВККСУ: украинские судьи не соответствуют занимаемым должностям
17:51 В Китае найдены древнейшие орудия предков человека
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Рост денежных переводов заробитчан
Рост денежных переводов заробитчан
Новости: Порошенко подтвердил встречу с Трампом: что обсуждалось
Порошенко подтвердил встречу с Трампом: что обсуждалось
Новости: Владельцы "евроблях" подали иск в суд на Кабмин
Владельцы "евроблях" подали иск в суд на Кабмин
Новости: Из гладиатора в Санту: Рассел Кроу располнел и позабавил фанатов своим видом
Из гладиатора в Санту: Рассел Кроу располнел и позабавил фанатов своим видом
Добавить комментарий
0