В НАСУ инициируют увеличение выплат пострадавшим от ДТП

Размер выплаты за вред, причиненный жизни и здоровью одному пострадавшему в дорожно-транспортном происшествии (ДТП), с 1 января 2020 года может быть увеличен до 1 млн грн, а с 2025 года - до 20 млн грн, а по одному страховому случаю максимальная сумма составит 20 млн грн и 100 млн грн соответственно, сообщала генеральный директор Национальной ассоциации страховщиков Украины" (НАСУ) Наталия Гудыма.

При этом она уточнила, что это станет возможным в случае принятия Верховной Радой Украины законопроекта №3670-д "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств" (новая редакция).

Кроме того, данным законопроектом предлагается с 1 января 2020 установить размер выплаты за поврежденное имущество на уровне 500 тыс. грн на одного пострадавшего и 2 млн грн на один страховой случай, и впоследствии, с 1 января 2025 - 8 млн грн на одного пострадавшего и 16 млн грн в один страховой случай.

Предлагается также повысить размер страхового возмещения морального вреда, причиненного смертью физического лица до 25 минимальных заработных плат, установленных законодательством на день наступления страхового случая. Сейчас это составляет 93,075 тыс. грн.

"Поэтапное повышение размера страховых сумм (сумм, в пределах которых страховщик обязан осуществить выплату страхового возмещения - ИФ) и размеров минимальных выплат по отдельным страховым случаям будет доведено до уровня стран Европейского Союза и в соответствии с судебной практики по рассмотрению вопросов возмещения ущерба, причиненного ДТП. На сегодняшний день такая сумма в Украине составляет максимум 100 тыс. грн за ущерб имуществу и 200 тыс. грн за вред жизни и здоровью потерпевшего. Исчерпав указанный лимит, лица должны осуществлять компенсацию убытков за свой счет", - подчеркнула глава объединения.

Кроме того, законопроектом предусмотрена возможность заключения договора ОСАГО в электронной форме, что позволит искоренить проблемы и спекуляции, связанные с изготовлением, хранением, учетом и инвентаризацией бланков полисов. Также электронные полисы сделают невозможным реализацию полисов компаниями, уже лишенными такого права, в противовес сегодняшней ситуации, когда водители приобретают призрак защиты от страховщиков, уже никакого отношения к страхованию не имеют.

"Для потребителя преимуществом такого способа приобретения полиса является возможность, изучив предложения страховщиков, сделать покупку в удобное время, через интернет и без лишних рисков. Для государства это дополнительный, технологический контроль над наличием и силой страхового обеспечения транспортных средств путем доступа к централизованной базе данных МТСБУ, прекращение нечестной деятельности страховщиков, лишенных права реализации договоров обязательного страхования ответственности, к тому же, это будет способствовать повышению качества страховых услуг до европейского уровня", - отметила Н.Гудыма.

Еще одним важным новшеством, которое может быть введено в Украине, в случае принятия законопроекта, является предусмотренное в нем прямое урегулирование страховых случаев, при котором в случае ДТП пострадавший обращается в компанию, у которой приобрел полис, что позволяет сократить сроки урегулирования страховых случаев и увеличить размеры возмещений по ним, а также укрепить доверие к страхованию.

Как отметила глава НАСУ, кроме того, принятие законопроекта позволит установить справедливый подход к определению размера убытка, поскольку он будет рассчитываться на основании отчета об ущербе - документа, подтверждающего размер оцененного ущерба в соответствии с законом Украины "Об оценке имущества, имущественных прав и профессиональной оценочной деятельности в Украине" и закона Украины "О судебной экспертизе".

"Указанная норма должна изменить сегодняшнее положение вещей, когда некоторые компании, пользуясь неоднозначными формулировками действующего редакции закона, вводят пострадавших в заблуждение, искусственно занижая размер страховых возмещений", - отметила она.

Учитывая важные изменения, предусмотренные в новой редакции закона об ОСАГО Национальная ассоциация страховщиков Украины призывает народных депутатов Украины принять его, поскольку в нем содержаться актуальные и ожидаемые потребителями и страховым рынком положения.