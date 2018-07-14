ПФ обнародовал показатель средней зарплаты для назначения пенсий
Новости Бизнеса: Пенсионный фонд установил показатель средней заработной платы в сумме 7, 769 гривен 16 копеек для определения коэффициента при назначении пенсий.
Пенсионный фонд утвердил показатель средней зарплаты за май 2018 года, который будет применяться при определении коэффициента при назначении пенсий, передает ПФУ.
"Утвержден показатель средней заработной платы (дохода) в среднем на одно застрахованное лицо в сумме 7 769 гривен 16 копеек, который будет применяться при определении коэффициента заработной платы за май 2018 года при назначении пенсий", - рассказали в ПФУ.
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Отметим, пенсии украинцев исчисляются с применением средней заработной платы (дохода) в среднем на одно застрахованное лицо в Украине, с которой уплачены страховые взносы, за три календарных года, предшествующих году обращения за назначением пенсии.
Напомним, в Украине размер средней пенсии по состоянию на 1 июля 2018 года вырос на 35% до 2 562 грн.