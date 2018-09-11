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Гройсман: В 2019 году году Украине нужно обслужить и погасить $12 млрд долга

Владимир Гройсман
15:08 Сегодня Телеграф
Укринформ
kmu.gov.ua

Новости Бизнеса: Премьер-министр Украины Владимир Гройсман время форума "Полная мобилизация: совместный план действий" рассказал о ситуации по управлению госдолгом Украины.

Украина в 2019 году потратит на погашение и обслуживание внешнего долга 12 миллиардов долларов США.

Об этом Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал во время форума "Полная мобилизация: совместный план действий".

"Мы каждый год должны обслуживать государственный долг на 5 млрд долларов, это 130 миллиардов гривен. И на это нам нужны деньги. Я уже не буду говорить о том, что нам надо не менее 5% (ВВП - ред.) на финансирование украинской армии, а это еще 201 миллиард. А на следующий год, если мы говорим об обслуживании и погашении, то нам надо обслужить и погасить (на сумму - ред.) 12 миллиардов долларов", - сказал Гройсман.

Ранее правительство приняло среднесрочную стратегию управления госдолгом на 2018-2020 годы.

По данным Министерства финансов Украины, согласно действующих соглашений на 27 августа нынешнего года, в 2019 году прогнозные платежи по погашению и обслуживанию государственного долга в общем объеме 334,84 млрд грн останутся практически на уровне 2018 года (334,12 млрд грн).

Из них 74,75 млрд грн - платежи по обслуживанию в 2019 году внутреннего долга и 43,61 млрд - по обслуживанию внешнего долга.

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Новости Бизнеса, Владимир Гройсман, Госдолг, Долг, Кабмин Украины, Форум.
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