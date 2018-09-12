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В августе в Украине возросла денежная масса и база

Деньги
10:15 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Денежная масса и база в Украине в августе возросли на 0,3%.

Денежная масса в Украине в августе 2018 года возросла на 0,3% - до 1 трлн 233,23 млрд грн, такие предварительные данные денежно-кредитной статистики обнародованы на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Согласно им, денежная база увеличилась за минувший месяц также на 0,3% – до 421,89 млрд грн.

НБУ указывает, что объем наличных в обращении вне банков в августе сократился на 0,6% – до 344,17 млрд грн, тогда как остаток по депозитам увеличился на 0,9% – до 888,66 млрд грн.

В целом с начала 2018 года объем денежной массы вырос на 2%, базы – на 5,7%, тогда как объем наличных вне банков – на 3,5%.

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Все по теме:

Новости Бизнеса, Денежная база, Денежная масса, Наличные, НБУ.
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