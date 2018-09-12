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Напряженность в мировой торговле ведет к подорожанию доллара и иены

Доллары
10:53 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса: Доллар и иена дорожают из-за напряженности в мировой торговле.

Доллар США и японская иена дорожают в среду по отношению к большинству валют развитых и развивающихся стран на фоне напряженности на мировом уровне в связи с нерешенными торговыми разногласиями.

Приближающийся к берегам США ураган "Флоренс" подстегивает неприятие риска и спрос на защитные активы, пишет агентство Bloomberg.

Евро к 8:45 кв стоил $1,1581 по сравнению с $1,1606 на закрытие торгов в Нью-Йорке во вторник.

Курс доллара к японской нацвалюте снизился до 111,48 иены со 111,63 накануне, евро опустился на 0,3%, до 129,15 иены.

Фунт стерлингов подешевел на 0,2%, до $1,3006. Главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье обнаружил, что министерство транспорта Великобритании вело секретную переписку с отдельными государствами ЕС, чтобы согласовать преференциальные условия в транспортной сфере в случае провала общих переговоров. М.Барнье упрекнул министра Великобритании по делам Brexit Доминика Рааба в подрыве переговоров.

Австралийский доллар обновил минимум с 2016 года в паре с долларом США. Инвесторы распродают валюты Австралии и Новой Зеландии на фоне ослабления аппетита к риску.

Валютные трейдеры ожидают, что индийские власти в ближайшее время объявят о дополнительных мерах поддержки нацвалюты, пишет Dow Jones. В понедельник и вторник ЦБ Индии продавал по $750 млн, чтобы остановить падение рупии, но она продолжила обновлять рекордные минимумы в паре с долларом.

В ходе торгов в среду индийская рупия опустилась на 0,1%, до 72,9 рупии/$1.

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Новости Бизнеса, Австралийский доллар, Доллар, Иена, Рупия, Трейдинг, Фунт стерлингов.
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