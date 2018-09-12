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В августе объем гривневых кредитов населению вырос

В августе объем гривневых кредитов населению вырос
16:31 Сегодня Телеграф
УНН
economy.apostrophe.ua

Новости Бизнеса: В НБУ сообщили статистику по кредитам населению в гривне.

В августе объем гривневых кредитов населению вырос на 4%, передает УНН со ссылкой на данные НБУ.

“Кредитный портфель банков в национальной валюте в августе вырос на 2,3% до 607,8 млрд грн. Как и в предыдущие месяцы, банки активно работали с населением — объем гривневых кредитов населению вырос на 4% до 126,2 млрд грн”, — говорится в сообщении.

При этом, объем гривневых кредитов бизнеса за август вырос на 1,8% до 480,3 млрд грн, валютных — почти не изменился и составил 14,5 млрд долларов США.

В Украине нибольшая доля неработающих кредитов (NPL) в портфелях банков приходится на государственные банки.

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Новости Бизнеса, Гривна, Кредиты, Нацбанк Украины, НБУ.
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