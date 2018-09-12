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НБУ: Объем депозитов сократился

Депозит
16:45 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: НБУ объясняет сокращение гривневых депозитов сезонными факторами, в то же время объем валютных депозитов вырос.

В августе объем средств на депозитах населения в банках сократился на 1,3% до 251,5 млрд грн, передает УНН со ссылкой на сообщение НБУ.

"В августе объем гривневых депозитов в банковской системе Украины сократился на 4,1% до 494,5 млрд грн. Объемы гривневых средств бизнеса сократились на 6,7% до 242,3 млрд грн, в значительной степени из-за уплаты квартальных налоговых и других платежей в бюджет. Гривневые средства физических лиц сократились на 1,3% до 251,5 млрд грн под влиянием сезонных факторов и ухудшением курсовых ожиданий”, — говорится в сообщении НБУ.

В то же время, в условиях увеличения колебаний на валютном рынке и девальвационного давления на гривну выросли объемы валютных депозитов: бизнеса — на 2,1% до 5,2 млрд долл. США, населения — на 2,2% до 8,7 млрд долл. США. Стоимость гривневых кредитов и депозитов для бизнеса незначительно выросла, для населения — осталась почти на уровне предыдущего месяца. В частности, процентные ставки по гривневым депозитам для бизнеса в августе повысились на 0,4 п.п. до 12,4%, по кредитам в национальной валюте — выросли на 1 п.п. до 17,9% годовых. Ставки по гривневым депозитам населения остались на уровне июля, по кредитам в национальной валюте снизились на 0,2 п.п.

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Новости Бизнеса, Валюта, Гривня, Депозит, Доллар, НБУ.
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