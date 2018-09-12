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Украина ожидает получить новый транш финпомощи ЕС уже в этом году

Павел Климкин
16:50 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: В этом году Украина получит от ЕС транш новой макрофинансовой помощи после подписания меморандума.

Общий размер новой макрофинансовой помощи составит 1 млрд евро.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подчеркивает, что Украина получит в этом году первый транш новой макрофинансовой помощи от Европейского Союза после подписания меморандума об условиях предоставления Украине средств ЕС.

Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сказал журналистам. Руководитель МИД подтвердил, что в ближайшие дни во время визита в Украину вице-президента Европейской комиссии Валдиса Домбровскиса будет подписан меморандум о программе макрофинансовой помощи Евросоюза на 1 млрд евро. Он сказал, что поступление первого транша новой макрофинансовой помощи следует ожидать в этом году. "Мы говорим об этом год, это я могу сказать", - заявил Климкин.

"Все будет нормально. Не волнуйтесь", - подчеркнул глава МИД.

При этом он не сообщил об условиях выделения Украине макрофинансовой помощи, посоветовав обратиться с этим вопросом к исполняющему обязанности министра финансов Оксане Маркаровой.

"Эти условия, в принципе, они известны. Все их знают. Что касаются завязки на МВФ, конечно, эта завязка есть, но я уверен, что мы успешно завершим все необходимые переговоры. Международные финансовые институты всегда действуют в четкой координации", - сказал Климкин.

Также он высказал мнение, что предстоящее подписание этого меморандума свидетельствует о том, что Украина находится "на успешном пути в рамках завершения всего блока переговоров".

Ранее Европейский совет 26 июня окончательно утвердил третий пакет макрофинансовой помощи Украине в размере 1 млрд евро. Украина с 2014 года получала финансирование в рамках программ ЕС о выделении макрофинансовой помощи.

В 2014 году первой программой было предусмотрено выделение 1,6 млрд евро помощи, второй в 2015 году – 1,8 млрд евро.

Суммарно Украина смогла получить только 2,81 млрд евро, поскольку остальные 600 млн евро так и не были предоставлены в связи с неготовностью украинской власти отменить запрет на экспорт леса-кругляка.

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Новости Бизнеса, ЕС, МИД, Павел Климкин, Транш, Финпомощь.
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