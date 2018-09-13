Нацбанк: Арест акций банков РФ не повлияет на банковскую систему Украины

Арест акций российских “Проминвестбанка”, “Сбербанка” и “ВТБ Банка” ограничит хозяйственную деятельность этих банков, однако влияния на украинскую банковскую систему Украины это не окажет.

Об этом УНН сообщили в пресс-службе НБУ.

"По нашим предварительным оценкам, это решение ограничит хозяйственную деятельность "Проминвестбанка","Сбербанка" и “ВТБ Банка”, в т. ч. по расчистке балансов от непрофильных и проблемных активов. Однако благодаря незначительному весу указанных банков в украинском банковском рынке (доля банков с государственным российским капиталом по размеру активов не превышает 5%) это судебное решение не повлияет на состояние банковской системы в целом“, — отметили в Нацбанке.

В целом, как добавили в НБУ, сейчас они изучают решение Апелляционного суда Киева, которым наложен арест на акции трех российских банков, работающих в Украине, и не могут комментировать детали дела.

Ранее, 12 сентября, Апелляционный суд Киева наложил арест на акции “Проминвестбанка”, “Сбербанка” и “ВТБ Банка”.

Ранее УНН также сообщал, что в конце июля НБУ отказал в приобретении существенного участия Максиму Микитасю и Павлу Фуксу в ПАО “Проминвестбанк”. На сегодня больше никто не подавал документов на согласование приобретения существенного участия в этом банке.