День Независимости Украины

Финансовые новости

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 14.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко о прощании с Россией: "До свидания, наш ласковый Мишка"
Порошенко о прощании с Россией: "До свидания, наш ласковый Мишка"
Новости: Мощный ураган "Флоренс" достиг побережья США: фото разрушительной стихии
Мощный ураган "Флоренс" достиг побережья США: фото разрушительной стихии
Новости: Хоккей. Сегодня стартует новый сезон УХЛ
Хоккей. Сегодня стартует новый сезон УХЛ
Новости: Евровидение 2019: названа точная дата и место проведения конкурса
Евровидение 2019: названа точная дата и место проведения конкурса
X

Порошенко: В I полугодии прямой госдолг Украины сократился до 63%

Прямой госдолг Украины
10:35 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Петр Порошенко сообщил, что банковская система стала стабильной и эффективно функционирующей.

Соотношение прямого государственного долга Украины к валовому внутреннему продукту по итогам первого полугодия 2018 года сократилось до 63%, сообщил президент Украины Петр Порошенко, выступая в пятницу на 15-м форуме YES, организованном Фондом Виктора Пинчука в Киеве.

"У нас соотношение суверенного долга к ВВП в 2016 году было больше 82%, а на середину этого года – 63%", – отметил президент.

Он добавил, что несмотря на войну Украине удалось сократить дефицит госбюджета, а ВВП страны во втором квартале 2018 года вырос на 3,6%, а капитальные инвестиции за первое полугодие выросли на 26,5%.

Кличко заявил, что не собирается идти в президенты
Кличко заявил, что не собирается идти в президентыЧитать полностью

Как сообщалось, правительство Украины в конце августа пересмотрело среднесрочную стратегию управления государственным долгом, установив более жесткие цели по сокращению прямого государственного госдолга по отношению к ВВП, в частности, о снижении его до 60% ВВП к концу текущего долга вместо ранее намеченной планки в 62% ВВП.

Документ предполагает до конца следующего года достичь 52% и до конца 2020 года иметь долг не больше 49% ВВП.

Госдолг Украины за 2017 года вырос на 11,1% - до 1833,7 млрд грн, или $65,3 млрд, в том числе внешний – до $38,5 млрд, однако по отношению к ВВП он снизился с 69,2% до 61,5%, а с учетом гарантированного государством долга – с 80,9% ВВП до 71,8% ВВП.

На конец первого полугодия 2018 года государственный долг составлял 1,732 трлн грн, или $66,14 млрд, в том числе внешний – $37,52 млрд, а совокупный - 1,998 трлн грн, или $76,29 млрд.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Госдолг, Петр Порошенко, Президент Украины, Прямой госдолг Украины, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Финансовые новости

Украина ожидает получить новый транш финпомощи ЕС уже в этом году НБУ: Объем депозитов сократился В августе объем гривневых кредитов населению вырос

Последние новости

Бывшая звезда футбола весит больше 100 кг Макгрегор и Нурмагомедов встретятся 20 сентября Олимпийские чемпионы Харлан и Торохтий посетили "Артек"
Сегодня читают
01 РПЦ срочно созывает заседание Синода из-за Украины
02 В Минобороны разъяснили указ Президента "О прохождении военной службы"
03 Зинченко забил гол с отрицательного угла (Видео)
04 Киевский патриархат рассказал, кто может возглавить единую поместную церковь в Украине
05 Маша Ефросинина похвасталась невероятным вечерним платьем
Новости сегодня
12:11 Кучма о "выборах" в ОРДЛО: Киеву нужно "громко кричать" о недопустимости
12:06 Киев без горячей воды: в "Нафтогазе" отреагировали на ситуацию
12:05 Сотрудники Шахтера поймали крота, который портил футбольное поле
12:00 Замглаву СБУ подозревают в незаконном обогащении
11:54 iOS 12: названа дата выхода обновленной версии
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: РПЦ срочно созывает заседание Синода из-за Украины
РПЦ срочно созывает заседание Синода из-за Украины
Новости: США планирует ввести более жесткие санкции против РФ
США планирует ввести более жесткие санкции против РФ
Новости: Суд Киева начал избирать меру пресечения Омеляну
Суд Киева начал избирать меру пресечения Омеляну
Новости: Диета 2018: идеальная капустная диета, которая подарит легкость в теле
Диета 2018: идеальная капустная диета, которая подарит легкость в теле
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь