Порошенко: В I полугодии прямой госдолг Украины сократился до 63%

Соотношение прямого государственного долга Украины к валовому внутреннему продукту по итогам первого полугодия 2018 года сократилось до 63%, сообщил президент Украины Петр Порошенко, выступая в пятницу на 15-м форуме YES, организованном Фондом Виктора Пинчука в Киеве.

"У нас соотношение суверенного долга к ВВП в 2016 году было больше 82%, а на середину этого года – 63%", – отметил президент.

Он добавил, что несмотря на войну Украине удалось сократить дефицит госбюджета, а ВВП страны во втором квартале 2018 года вырос на 3,6%, а капитальные инвестиции за первое полугодие выросли на 26,5%.

Как сообщалось, правительство Украины в конце августа пересмотрело среднесрочную стратегию управления государственным долгом, установив более жесткие цели по сокращению прямого государственного госдолга по отношению к ВВП, в частности, о снижении его до 60% ВВП к концу текущего долга вместо ранее намеченной планки в 62% ВВП.

Документ предполагает до конца следующего года достичь 52% и до конца 2020 года иметь долг не больше 49% ВВП.

Госдолг Украины за 2017 года вырос на 11,1% - до 1833,7 млрд грн, или $65,3 млрд, в том числе внешний – до $38,5 млрд, однако по отношению к ВВП он снизился с 69,2% до 61,5%, а с учетом гарантированного государством долга – с 80,9% ВВП до 71,8% ВВП.

На конец первого полугодия 2018 года государственный долг составлял 1,732 трлн грн, или $66,14 млрд, в том числе внешний – $37,52 млрд, а совокупный - 1,998 трлн грн, или $76,29 млрд.