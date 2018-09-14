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Курс криптовалют на 14 сентября: рынок продолжил свой рост

Курс криптовалют на 14 сентября
11:29 Сегодня Телеграф
Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса: Курс биткоина в пятницу, 14 сентября 2018 года, как и курсы других основных криптовалют, показали стремительный рост.

Сегодня, 14 сентября, наиболее ликвидные криптовалюты резко выросли в цене. Кроме того, доля биткоина в общем объеме криптовалют также резко опустилась за сутки – до 55,6% (-1,4%).

Так, за последние 24 часа Bitcoin подорожал на 2,63% до $6 586, Ethereum – на 12,59%, до $217, Ripple – на 3,71%, Bitcoin Саsh – на 6,34 %, до $463, EOS – на 7,98% – до $5,36.

Данные по состоянию на 11:00 по Киеву

Так, за последние 24 часа:

Bitcoin подорожал на 2,63% до $6 586, капитализация 113 723 млрд долларов.

Ethereum прибавил в цене 12,59%, подорожав до 212,22 доллара, капитализация второй криптовалюты — 21 635 млрд долларов.

XRP (Ripple) подорожал до 0,279 доллара, вырос на 3,71%, капитализация —11 111 млрд.

Bitcoin Cash подорожал на 6,34 % и составил 463,45 доллара, капитализация — 7 555 млрд.

EOS подорожал на 7,98%, стоимость — 5,36 доллара, капитализация — 8 039 млрд.

Stellar подорожал в цене за 24 часа на 2,13%, цена — 0,207 доллара и капитализация — 4 859  млрд доллара.

Litecoin подорожал за сутки на 3,30% до 54,30 доллара, капитализация — 3 164 млрд доллара.

Tether — капитализация — $2 792 млрд, снижение составило 1,19%.

Cardano вырос в цене на 3,73%, стоимость — 0,068 доллара, капитализация —1 787 млрд.

Monero вырос в цене 6,90%, стоимость - $114,45, капитализация - $1 877 млрд.

Торговые объемы за минувшие сутки составили: Bitcoin – $4,3 млрд, Ethereum – $2,5 млрд, Ripple – $318 млн, Bitcoin Саsh – $412 млн, EOS – $766 млн,  Stellar– $65 млн, Litecoin– $302 млн, Tether– $3,1 млрд, Cardano– $81 млн, Monero– $44 млн.

Общая капитализация всех криптовалют выросла до $203,7 млрд.

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Новости Бизнеса, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin, Monero, XRP, Криптовалюта, Курс криптовалют, Курс криптовалют на 14 сентября.
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Финансовые новости

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