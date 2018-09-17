Проект Госбюджета 2019: Здравоохранение получит на 10% больше

Проект государственного бюджета на 2019 год предусматривает увеличение финансирования системы здравоохранения на 10% по сравнению с 2018 годом – до 92,3 млрд грн, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"Сводный бюджет на здравоохранение в 2019 году составляет 92,3 млрд грн – на 10% больше, чем в 2018 году. Дополнительные средства будут направлены на продолжение трансформации медицины в Украине", - отмечено в сообщении министерства.

Речь идет, в частности, о запуске программы "Безоплатная диагностика", на которую предусмотрено 2 млрд грн, а также продолжение развития первичной медицинской помощи (15 млрд грн). На специализированную амбулаторную, стационарную и экстренную медицинскую помощь субвенция будет увеличена на 3,4 млрд грн – до 55 млрд грн. Для обеспечения функционирования программы реимбурсации "Доступные лекарства" финансирование будет сохранено на уровне 2018 года – 1 млрд грн.

Проект госбюджета-2019 представил на заседании Кабинета министров 14 сентября премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Среди прочего он отметил, что со следующего года пациенты смогут бесплатно получать вторичную медицинскую помощь (консультации специалистов, анализы и исследования) в случае, если они будут оказываться по направлению семейного врача. Также он сообщил о запуске в ряде областей пилотного проекта по реформированию экстренной медицинской помощи.