Прогноз от Кабмина на 2019 год: Доллар по 29,4 гривень

Утвержденный Кабинетом министров проект государственного бюджета Украины на 2019 год предусматривает курс гривни к доллару США к концу 2019 года на уровне 29,4 грн/долл.

"Расчеты проведены с использованием прогнозного курса на конце года 29,4 грн/долл. США", - говорится в пояснительной записке к правительственному законопроекту "О государственном бюджете Украины на 2019 год", зарегистрированном в Верховной Раде 15 сентября (№9000). Отмечается, что для проведения сравнительного анализа использовались показатели госбюджета Украины на 2018 год. Госбюджет-2018 предполагал среднегодовой курс гривни на уровне 29,3 грн/долл. и курс на конец года на уровне 30,1 грн/долл.