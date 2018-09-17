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Прогноз от Кабмина на 2019 год: Доллар по 29,4 гривень

Доллары и гривни
14:00 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: В проекте Госбюджета Украины на 2019 год предполагается, что курс доллара вырастет до 29,4 гривень.

Утвержденный Кабинетом министров проект государственного бюджета Украины на 2019 год предусматривает курс гривни к доллару США к концу 2019 года на уровне 29,4 грн/долл.

"Расчеты проведены с использованием прогнозного курса на конце года 29,4 грн/долл. США", - говорится в пояснительной записке к правительственному законопроекту "О государственном бюджете Украины на 2019 год", зарегистрированном в Верховной Раде 15 сентября (№9000). Отмечается, что для проведения сравнительного анализа использовались показатели госбюджета Украины на 2018 год. Госбюджет-2018 предполагал среднегодовой курс гривни на уровне 29,3 грн/долл. и курс на конец года на уровне 30,1 грн/долл.

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Новости Бизнеса, Госбюджет, Гривня, Доллар, Кабмин, Курс.
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