Курс криптовалют на 17 сентября: Bitcoin вырос в цене

В понедельник, 17 сентября, наиболее ликвидные криптовалюты выросли в цене после падения в выходные. При этом доля биткоина в общем объеме криптовалют за это время практически не изменилась – 55,3% (-0,3%).

Так, за последние 24 часа Bitcoin опустился на 0,60% до $6 464, хотя утром был $6 494, Ethereum – подешевел на 0,06%, до $218, Ripple подорожал на 0,15%, до $0,279, Bitcoin Саsh поднялся на 0,76%, до $443, EOS подешевел на 0,25% – до $5,34.

Данные по состоянию на 16:00 по Киеву

Так, за последние 24 часа:

Bitcoin подешевел на 0,60% до $6 464, капитализация 111 662 млрд долларов.

Ethereum опустился на 0,06%, подорожав до 218,19 доллара, капитализация второй криптовалюты — 22 258 млрд долларов.

XRP (Ripple) подорожал до 0,279 доллара, вырос на 0,15%, капитализация —11 139 млрд.

Bitcoin Cash подорожал на 0,76 % и составил 443,77 доллара, капитализация — 7 700 млрд.

EOS опустился на 0,25%, стоимость — 5,34 доллара, капитализация — 4 8439 млрд.

Stellar подорожал в цене за 24 часа на 0,83%, цена — 0,207 доллара и капитализация — 3 890 млрд доллара.

Litecoin подешевел на 1,45% до 55,70 доллара, капитализация — 3 248 млрд доллара.

Tether — капитализация — $2 757 млрд, снижение составило 0,06%.

Cardano вырос в цене на 0,53%, стоимость — 0,068 доллара, капитализация —1 776 млрд.

Monero понизился в цене на 0,37%, стоимость - $116,91, капитализация - $1 918 млрд.

Торговые объемы за минувшие сутки составили: Bitcoin – $3,4 млрд, Ethereum – $1,6 млрд, Ripple – $208 млн, Bitcoin Саsh – $310 млн, EOS – $491 млн, Stellar– $40 млн, Litecoin– $229 млн, Tether– $2,15 млрд, Cardano– $33 млн, Monero– $32млн.