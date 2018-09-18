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Курс криптовалют на 18 сентября: Bitcoin обвалился

Курс криптовалют на 18 сентября
12:04 Сегодня Телеграф
Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса: Курс биткоина 18 сентября, как и курсы других основных криптовалют, значительно обвалились.

Во вторник, 18 сентября, наиболее ликвидные криптовалюты упали в цене после роста днем ранее. При этом доля биткоина в общем объеме криптовалют выросла до 56,3% (+1%).

Свидетельствуют данные по состоянию на 12:00 по Киеву.

Так, за последние 24 часа Bitcoin упал на 2,91% до $6 296, Ethereum – на 8,38%, до $199,46, Ripple – на 2,20%, до $0,273, Bitcoin Саsh – на 6,62%, до $416, EOS – на 8,71% – до $4,88.

Данные по состоянию на 12:00 по Киеву

Так, за последние 24 часа:

Bitcoin подешевел на 2,91% до $6 296, капитализация 108 764 млрд долларов.

Ethereum опустился на 8,38%, подешевел до 199,46 доллара, капитализация второй криптовалюты — 20 351 млрд долларов.

XRP (Ripple) опустился до 0,273 доллара, вырос на 2,20%, капитализация —10 893 млрд.

Bitcoin Cash подешевелл на 6,62% и составил 416,96 доллара, капитализация — 7 236 млрд.

EOS опустился на 8,71%, стоимость — 4,88 доллара, капитализация — 4 426 млрд.

Stellar  подешевел в цене за 24 часа на 3,55%, цена — 0,196 доллара и капитализация — 3 697  млрд доллара.

Litecoin подешевел на 7,07% до 52,10 доллара, капитализация — 3 039 млрд доллара.

Tether — капитализация — $2 765 млрд, подорожание составило 0,26%.

Cardano упал в цене на 7,31%, стоимость — 0,063 доллара, капитализация —1 652 млрд.

Monero понизился в цене на 7,01%, стоимость - $108,99, капитализация - $1 789 млрд.

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Торговые объемы за минувшие сутки составили: Bitcoin – $3,9 млрд, Ethereum – $2,0 млрд, Ripple – $248 млн, Bitcoin Саsh – $342 млн, EOS – $721 млн,  Stellar– $44 млн, Litecoin– $280 млн, Tether– $1,00 млрд, Cardano– $48 млн, Monero– $39 млн.

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Новости Бизнеса, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin, Monero, XRP, Криптовалюта, Курс криптовалют, Курс криптовалют на 18 сентября.
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