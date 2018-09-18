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Защита прав потребителей финуслуг: НБУ разработал новый законопроект

Законопроект от НБУ по защите прав потребителей финуслуг
15:08 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Новый законопроект НБУ затрагивает контроль открытости договорных отношений, добросовестности рекламы и другие аспекты, связанные с защитой прав потребителей.

Национальный банк Украины (НБУ) как субъект законодательной инициативы разработал проект закона о защите прав потребителей финансовых услуг, сообщил директор департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Александр Яблунивский.

"Мы сейчас разработали законопроект, в рамках которого мы будем иметь право контролировать открытость договорных отношений, открытость и добросовестность рекламы и другие аспекты, которые непосредственно связанные с защитой прав потребителей", - сказал он во время конференции Visa Cashless Summit 2018 в Киеве во вторник.

Вместе с тем А.Яблунивский не уточнил, будет ли документ охватывать весь спектр финансовых услуг или исключительно банковские, а также как быстро центробанк намерен представить законопроект.

В целом, добавил представитель регулятора, Национальный банк нацелен гармонизировать украинское законодательство с европейским.

"В европейском законодательстве огромное внимание уделяется защите прав потребителей. Даже если откроем платежную евродирективу, то там также найдем огромный раздел, посвященный защите прав потребителей в рамках правил идентификации. То есть, этот вопросы постоянно идут параллельно", - отметил А. Яблунивский.

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Новости Бизнеса, Законопроект, Защита прав потребителей, Нацбанк Украины, НБУ, Потребители.
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