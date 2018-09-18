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ЕС выделит Украине новый транш

Украина-ЕС
21:49 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Европейский Союз готов предоставить Украине второй транш объемом 54 миллиона.

ЕС выделит еще 54 миллиона евро на нужды Фонда энергоэффективности Украины, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Кабмина. 

".... уже стартовал конкурс на избрание независимых членов Наблюдательного совета Фонда (энергоэффективности - ред.), уже 14 ноября будет сформирован весь его состав. Подготовлено первые энергетические сертификаты зданий. Начато аттестацию энергоаудиторов. С 14 ВУЗами Украины стартовала программа по обучению энергоаудиторов. Наша цель - энергоэффективная и энергонезависимая Украины", - отметил Геннадий Зубко.

По его словам, также обеспечено финансирование Фонда ЭЭ из госбюджета. Принято постановление КМУ об увеличении уставного капитала Фонда в 1 млрд 600 млн грн, что также учтено в проекте Госбюджета на 2019 год.

В свою очередь заместитель генерального директора Генерального директората по вопросам политики соседства и переговоров по расширению Европейской Комиссии Катарина Матернова отметила, что "ЕС готов предоставить второй транш финансовой помощи в размере 54 млн евро на поддержку Фонда энергоэффективности Украины".

"Как только будет подписано соглашение, средства поступят в Мультидонорский фонд", - подчеркнула она.

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Все по теме:

Новости Бизнеса, Геннадий Зубко, Европейский союз, ЕС, Транш, Фонд энергоэффективности Украины.
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