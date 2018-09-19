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Курс криптовалют на 19 сентября: Bitcoin показал рост

Курс криптовалют на 19 сентября
12:15 Сегодня Телеграф
Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса: Курс биткоина в среду, 19 сентября 2018 года, как и курсы других основных криптовалют, показали рост после обвала накануне.

В среду, 19 сентября, наиболее ликвидные криптовалюты выросли в цене после падения днем ранее. Доля биткоина в общем объеме криптовалют упала до 55,1% (-1,2%). Общая капитализация всех криптовалют выросла до $199,3 млрд.

Свидетельствуют данные по состоянию на 12:00 по Киеву.

Так, за последние 24 часа Bitcoin подорожал на 1,23% до $6 367, Ethereum – на 6,49%, до $211, Ripple – на 19,96%, Bitcoin Саsh – на 4,564 %, до $435, EOS – на 4,96% – до $5,11.

 

 Данные по состоянию на 12:00 по Киеву

Bitcoin подорожал на 1,23% до $6 367, капитализация 110 006 млрд долларов.

Ethereum прибавил в цене 6,49%, подорожав до 211,79 доллара, капитализация второй криптовалюты — 21 613 млрд долларов.

XRP (Ripple) подорожал до 0,328 доллара, вырос на 19,96%, капитализация — 13 082 млрд.

Bitcoin Cash подорожал на 4,56 % и составил 435,85 доллара, капитализация — 7 564 млрд.

EOS подорожал на 4,96%, стоимость — 5,11 доллара, капитализация — 4 634 млрд.

Stellar подорожал в цене за 24 часа на 6,52%, цена — 0,20 доллара и капитализация — 3 942  млрд доллара.

Litecoin подорожал за сутки на 4,00% до 53,96 доллара, капитализация — 3 149 млрд доллара.

Tether — капитализация — $2 762 млрд, снижение составило 0,05%.

Cardano вырос в цене на 14,53%, стоимость — 0,07 доллара, капитализация —1 893 млрд.

Monero вырос в цене 1,46%, стоимость - $110,03, капитализация - $1 806 млрд.

Торговые объемы за минувшие сутки составили: Bitcoin – $4,3 млрд, Ethereum – $1,7 млрд, Ripple – $696 млн, Bitcoin Саsh – $327млн, EOS – $618 млн,  Stellar– $57 млн, Litecoin– $256 млн, Tether– $2,5 млрд, Cardano– $86 млн, Monero– $32 млн.

19,96%
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Новости Бизнеса, Bitcoin, Bitcoin Cash, Dash, Ethereum, Litecoin, Monero, XRP, Zcash, Курс криптовалют, Курс криптовалют на 19 сентября.
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