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Гройсман не исключает повышение средней зарплаты до конца года

Деньги
12:35 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Гройсман озвучил условие повышения средней зарплаты до 10 тысяч

Рост ВВП во втором квартале 2018 года до 3,8% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году может стать предпосылкой для роста средней заработной платы до 10 тысяч гривен до конца года.

Об этом на заседании правительства сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Во втором квартале у нас были предварительные данные, что ВВП растет до 3,6%, сегодня уточненные данные - 3,8%. Есть нормальный темп выработки валовой продукции в Украине, это значит, что у людей больше работы, мы производим больше продукции и услуг. Но посмотрим, какая будет ситуация на конец года", - сказал Гройсман.

Он отметил, что цель правительства - привести до конца года среднюю заработную плату к отметке 10 тыс. грн.

Вместе с тем, заметил глава правительства, предприниматели жалуются, что на сегодняшний день не хватает квалифицированных кадров.

"Система подготовки кадров профтехобразованием, куда государство вкладывает огромные средства, не настолько квалифицирована, как того требует рынок", - добавил Гройсман.

Как сообщалось ранее, правительство в проекте бюджета на 2019 год прогнозирует, что в следующем году темпы роста ВВП сохранятся на уровне 3%.

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Новости Бизнеса, ВВП, Владимир Гройсман, Рост зарплат, Средняя зарплата.
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