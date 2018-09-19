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НБУ продал 665 млн долл для сглаживания курса гривны

НБУ продал 665 млн долл для сглаживания курса гривны
17:15 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса: Глава Совета НБУ Богдан Данилишин сообщил об объемах продажи валюты на межбанковском валютном рынке для сглаживания чрезмерных колебаний обменного курса гривны.

С начала третьего квартала чистая продажа валюты Национальным банком составил 665 млн долларов.

Об этом сообщил глава Совета НБУ Богдан Данилишин, передает УНН.

"Национальный банк сохраняет активное присутствие на межбанковском валютном рынке для сглаживания чрезмерных колебаний обменного курса гривны.

Так, чистая продажа валюты Национальным банком с начала третьего квартала составляет 665 млн долл. США", — сообщил Данилишин.

В августе международные резервы Украины сократились на 2,9% до 17,2 млрд долларов.

По состоянию на 1 сентября, объем международных резервов покрывал 2,9 месяца будущего импорта и был достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Нацбанка.

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Новости Бизнеса, Валюта, Гривна, НБУ, Обменный курс.
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