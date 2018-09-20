День Независимости Украины

Финансовые новости

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 20.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Рада направила в КС проект конституционных изменений
Рада направила в КС проект конституционных изменений
Новости: О чем говорил Порошенко в ежегодном послании: главные темы
О чем говорил Порошенко в ежегодном послании: главные темы
Новости: Арсенал - Ворскла: где и когда смотреть матч Лиги Европы
Арсенал - Ворскла: где и когда смотреть матч Лиги Европы
Новости: Новый канал начал съемки нового шоу про семью Розы Аль-Намри
Новый канал начал съемки нового шоу про семью Розы Аль-Намри
X

Курс криптовалют на 20 сентября: Bitcoin вырос в цене

Курс криптовалют на 20 сентября
12:41 Сегодня Телеграф
Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса: Курс биткоина в среду, 20 сентября 2018 года, показал рост, остальные криптовалюты упали в цена.

В четверг, 20 сентября, большинство наиболее ликвидных криптовалют опустились в цене. Подорожать удалось биткоину, доля которого в общем объеме криптовалют немного выросла – до 55,3% (+0,2%).

Об этом свидетельствуют данные по состоянию на 12:00 по Киеву.

Так, за последние 24 часа Ethereum опустился в цене на 0,79% – до $208, Ripple – на 0,21%, до $0,324, Bitcoin Саsh – на 1,95%, до $424. В то же время Bitcoin вырос на 0,80% – до $6 408, а EOS - на 2,41%, до $5,22.

 

Данные по состоянию на 12:00 по Киеву

Bitcoin подорожал на 0,80% до $6 408, капитализация 110 728 млрд долларов.

Ethereum опустился в цене 0,79%, подорожав до 208,88 доллара, капитализация второй криптовалюты — 21 320 млрд долларов.

XRP (Ripple) подешевел на 0,20%, до 0,325$, капитализация — 12 965 млрд.

Bitcoin Cash подешевел на 1,95 % и составил 424,87 доллара, капитализация — 7 375 млрд.

EOS подорожал на 2,41%, стоимость — 5,22 доллара, капитализация — 4 727 млрд.

Stellar опустился в цене за 24 часа на 1,36%, цена — 0,20 доллара и капитализация — 3 866  млрд доллара.

Litecoin подорожал за сутки на 0,55% до 54,03 доллара, капитализация — 3 153 млрд доллара.

Tether — капитализация — $2 762 млрд, снижение составило 0,01%.

Cardano вырос в цене на 0,93%, стоимость — 0,07 доллара, капитализация —1 863 млрд.

Monero вырос в цене 1,56%, стоимость - $111,48, капитализация - $1 830млрд.

Торговые объемы за минувшие сутки составили: Bitcoin – $4,2 млрд, Ethereum – $1,7 млрд, Ripple – $417 млн, Bitcoin Саsh – $327млн, EOS – $625 млн,  Stellar– $45 млн, Litecoin– $279 млн, Tether– $2,5 млрд, Cardano– $82 млн, Monero– $35 млн.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Bitcoin, Bitcoin Cash, Dash, Ethereum, Litecoin, Monero, XRP, Курс биткоина, Курс криптовалют, Курс криптовалют на 20 сентября.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Финансовые новости

ЕС выделит Украине новый транш В НБУ представили законопроект о защите прав потребителей финуслуг Курс криптовалют на 18 сентября: Bitcoin обвалился

Последние новости

В экспертном центре Минздрава проводят обыск Двукратная чемпионка Европы Прищепа посоревновалась с футболистами в беге (Видео) ГСЧС предупреждает о пожарной опасности
Сегодня читают
01 Шахтер 2:2 Хоффенхайм: события матча (Видео)
02 Шок и слезы: удаление Роналду в матче Лиги чемпионов (Видео)
03 Прогноз погоды: в Украине начинается "сезон дождей"
04 Лига чемпионов: результаты матчей 19 сентября
05 Рождество Пресвятой Богородицы 2018: что категорически нельзя делать
Новости сегодня
15:45 У актрисы Эмилии Кларк появилось интересное тату
15:40 Место, в котором на душе светло: прозрачная церковь в Бельгии (Фото)
15:40 Послы Канады и Британии осудили запрет русского языка во Львове
15:38 Возле здания Рады заметили автомобиль, которому "позавидовал бы сам Бонд''
15:38 УЕФА назвал имена претендентов на лучший гол 1-го тура в Лиге чемпионов (Видео)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Прогноз погоды: в Украине начинается "сезон дождей"
Прогноз погоды: в Украине начинается "сезон дождей"
Новости: Мун Чжэ Ин в КНДР призвал к объединению двух Корей
Мун Чжэ Ин в КНДР призвал к объединению двух Корей
Новости: В Киеве умер известный украинский политик, народный депутат ряда созывов
В Киеве умер известный украинский политик
Новости: Стало известно имя режиссера нового фильма о Бонде
Стало известно имя режиссера нового фильма о Бонде
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь