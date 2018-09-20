Курс криптовалют на 20 сентября: Bitcoin вырос в цене

В четверг, 20 сентября, большинство наиболее ликвидных криптовалют опустились в цене. Подорожать удалось биткоину, доля которого в общем объеме криптовалют немного выросла – до 55,3% (+0,2%).

Об этом свидетельствуют данные по состоянию на 12:00 по Киеву.

Так, за последние 24 часа Ethereum опустился в цене на 0,79% – до $208, Ripple – на 0,21%, до $0,324, Bitcoin Саsh – на 1,95%, до $424. В то же время Bitcoin вырос на 0,80% – до $6 408, а EOS - на 2,41%, до $5,22.

Данные по состоянию на 12:00 по Киеву

Bitcoin подорожал на 0,80% до $6 408, капитализация 110 728 млрд долларов.

Ethereum опустился в цене 0,79%, подорожав до 208,88 доллара, капитализация второй криптовалюты — 21 320 млрд долларов.

XRP (Ripple) подешевел на 0,20%, до 0,325$, капитализация — 12 965 млрд.

Bitcoin Cash подешевел на 1,95 % и составил 424,87 доллара, капитализация — 7 375 млрд.

EOS подорожал на 2,41%, стоимость — 5,22 доллара, капитализация — 4 727 млрд.

Stellar опустился в цене за 24 часа на 1,36%, цена — 0,20 доллара и капитализация — 3 866 млрд доллара.

Litecoin подорожал за сутки на 0,55% до 54,03 доллара, капитализация — 3 153 млрд доллара.

Tether — капитализация — $2 762 млрд, снижение составило 0,01%.

Cardano вырос в цене на 0,93%, стоимость — 0,07 доллара, капитализация —1 863 млрд.

Monero вырос в цене 1,56%, стоимость - $111,48, капитализация - $1 830млрд.

Торговые объемы за минувшие сутки составили: Bitcoin – $4,2 млрд, Ethereum – $1,7 млрд, Ripple – $417 млн, Bitcoin Саsh – $327млн, EOS – $625 млн, Stellar– $45 млн, Litecoin– $279 млн, Tether– $2,5 млрд, Cardano– $82 млн, Monero– $35 млн.