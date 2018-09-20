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ГФС: в Киевской области ликвидировали 8 подпольных производств алкоголя

ГФС: в Киевской область ликвидировано 8 подпольных производств алкоголя
16:00 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Пресс-служба ГУ ГФС в Киевской области опубликовала данные о результатах оперативных мероприятий по выявлению незаконного производства спирта.

С начала 2018 года оперативные работники ГУ ГФС в Киевской области прекратили деятельность 4 подпольных цехов по производству спирта. Об этом сообщает пресс-служба управления, передает УНН.

"По результатам проведенных оперативными подразделениями мероприятий пресечена деятельность 8 подпольных производств, из которых 3 - незаконного изготовления ликеро-водочных изделий, 4 - незаконного изготовления спирта, 1 - горюче-смазочных материалов", - рассказали налоговики.

В общем, из незаконного оборота было изъято товарно-материальные ценности на общую сумму 96,3 млн грн, в том числе подакцизной группы - на сумму 72 млн грн, уточнили в ГФС.

Речь идет про:

ликеро-водочных изделиях - 1,8 млн грн;

горюче-смазочных материалах - 5 млн грн;

спирте - 60,1 млн грн;

автомобилях - 1,8 млн грн;

табачных изделиях - 3,4 млн грн.

"В данном направлении работы начаты 5 уголовных производств, из них 4 по ч. 3 ст. 204 УК Украины. С начала года в суд направлено 1 уголовное производство по ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 204 УК Украины ", - рассказали в ГФС.

В целом эксперты отмечают, что ГФС видит только "вершину айсберга" теневого рынка алкоголя.

Так, по оценкам специалистов, около 70% украинского водочного рынка уже находится в тени.

Ситуация может ухудшиться еще больше, предупреждают экономисты, комментируя намерения правительства повысить акцизы на алкогольную продукцию на 9%. Проект соответствующего законодательного акта был зарегистрирован в ВРУ на текущей неделе.

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Новости Бизнеса, Алкоголь, ГФС, Киевская область, Производство.
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