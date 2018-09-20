Индексы американских фондовых рынков растут несмотря на торговый спор с Китаем

Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 выросли до внутридневных рекордов на торгах в четверг.

С учетом того, что сезон корпоративной отчетности уже позади, в центре внимания инвесторов остаются статданные, а также торговая политика США и напряженность в их отношениях с Китаем.

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп подтвердил позицию в отношении КНР и заявил, что у Вашингтона практически не остается выбора, кроме как ввести ввозные пошлины на товары стоимостью еще $267 млрд. В таком случае новыми пошлинами будет обложен практически весь объем американского импорта из Китая.

Хотя многие аналитики опасаются, что полномасштабная торговая война между двумя ведущими экономическими державами станет существенным негативным фактором для роста мировой экономики, трейдеры последовательно закрывают глаза на этот риск, переключаясь на позитивные факторы.

Многие полагают, что у США и Китая еще есть время на то, чтобы договориться и избежать масштабной торговой войны, пишет Dow Jones.

"Основной фон по-прежнему остается очень сильным, однако я не удивлюсь, если напряженность на рынке увеличится, поскольку торговые споры остаются проблемой, - отмечает старший портфельный управляющий U.S. Bank Wealth Management Эрик Вьеганд. - Любые новости о том, что Вашингтон и Пекин готовы вести диалог, будут способствовать улучшению настроя трейдеров".

Аналитики Citigroup считают, что ухудшение ситуации в торговой сфере создаст "существенные риски для экономического роста в 2019 году". Банк ухудшил прогноз подъема глобального ВВП на текущий год до 3,3%, причем понижение стало первым с октября прошлого года.

Экономисты также ждут очередного заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которое пройдет на следующей неделе. Вероятность подъема ставки Федрезервом на предстоящем заседании оценивается рынком в 94%, свидетельствуют данные CME.

Согласно статданным, обнародованным в четверг, число новых заявок на пособие по безработице в США сократилось до минимума за 49 лет.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 3 тыс. и составило 201 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Это минимальный показатель с 15 ноября 1969 года, отмечает MarketWatch.

Тем временем, индекс деловой активности в Филадельфии в сентябре подскочил почти в два раза - до 22,9 пункта по сравнению с 11,9 пункта месяцем ранее. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал повышение показателя до 17 пунктов, свидетельствуют данные Trading Economics. Рост индекса отражает увеличение числа новых заказов, занятости и поставки товаров.

Продажи домов на вторичном рынке США в августе не изменились, оставшись на уровне 5,34 млн домов в пересчете на годовые темпы, сообщила Национальная ассоциация риэлтеров.

Акции Red Hat Inc. теряют 6,6% в ходе торгов в четверг. Выручка производителя программного обеспечения во втором финансовом квартале, а также его прогнозы на третий финквартал оказались хуже прогнозов рынка.

Стоимость бумаг одного из крупнейших в США производителей медицинской марихуаны Tilray Inc. прибавляет более 9%. Накануне торги акциями компании приостанавливались пять раз из-за чрезмерной волатильности, за последний месяц стоимость бумаг выросла почти на 600%.

Цена акций Comcast Corp. поднялась на 0,4%, 21st Century Fox - на 0,2%. Комитет по слияниям и поглощениям Великобритании сообщил в четверг о проведении аукциона на покупку британского телевизионного оператора Sky Plc, который определит победителя среди двух претендентов на его приобретение - Comcast и Fox.

Бумаги Micron Technology, которая должна опубликовать квартальную отчетность после закрытия рынка, подорожали на 4%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:05 МСК в четверг поднялся на 216,75 пункта (0,82%) и составил 26622,51 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 16,83 пункта (0,58%) - до 2924,78 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 70,97 пункта (0,89%) и составил 8021 пункта.