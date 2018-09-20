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МВФ обещает продолжение переговоров после окончания миссии в Киеве

МВФ
18:15 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Глава Департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс на брифинге в Вашингтоне заверил о продолжении переговоров с украинским правительством.

Переговоры о дальнейшей поддержке реформ и возможной финансовой помощи со стороны Фонда все еще продолжаются.

Международный валютный фонд продолжит переговоры с украинским правительством о содействии реформам и возможной финансовой поддержке и после окончания работы миссии Фонда в Киеве, заявил глава Департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс на брифинге в Вашингтоне.

"Миссия МВФ была в Киеве и обсудила с украинским правительством нашу дальнейшую поддержку макроэкономической стабильности и экономического роста, и возможную финансовую помощь со стороны Фонда. У меня отсутствует информация о переговорах, которые все еще продолжаются", - сказал он.

Ранее, 6 сентября, миссия Международного валютного фонда, как и планировала, начала свою работу в Киеве.

Текущая программа Украины и МВФ объемом 17,5 миллиарда долларов, из которых Украина получила 8,7 миллиарда долларов, заканчивается весной 2019 года.

В Национальном банке прогнозировали получение в этом году от МВФ 1,9 миллиарда долларов.

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Новости Бизнеса, Киев, МВФ, Миссия, Переговоры, Реформы.
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