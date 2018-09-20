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Госстат: Количество домохозяйств-субсидантов сократилось на 60%

Субсидии
19:16 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Количество субсидиантов с начала года сократилось почти на 60%.

В течение 8 месяцев этого года количество семей, которым были назначены субсидии на оплату коммунальных услуг, уменьшилось на 58,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в Госстатистики, передает УНН.

"В январе-августе 2018 года назначены субсидии 2 млн 947,4 тыс. домохозяйств. По сравнению с соответствующим периодом 2017 года количество таких домохозяйств уменьшилось на 58,1%", — говорится в сообщении.

Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в августе 2018 года уменьшился по сравнению с августом прошлого года на 37,3% и составил 96,5 грн.

Общая сумма назначенных субсидий в январе-августе 2018 года составила 761,1 млн грн, в соответствующем периоде 2017 года — 3 млрд 239,6 млн грн.

В то же время в январе-августе 2018 года 613,5 тыс. домохозяйствам были назначены субсидии наличными на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива. Количество домохозяйств, которым были назначены субсидии, по сравнению с соответствующим периодом 2017 года уменьшилось на 6,3%.

Сумма назначенных за 8 месяцев субсидий составила 1 млрд 876,6 млн грн, за соответствующий период 2017 года — 1 млрд 841,9 млн грн.

Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в августе 2018 года увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2017 года на 9,3% и составил 3069,6 грн.

Напомним, в Минфине заявили, что после роста цен на газ субсидиями будут обеспечены все, кто имеет на них право и в них нуждается.

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Новости Бизнеса, Госстат, Минфин, Субсидии.
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