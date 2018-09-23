В Нацкомиссии сообщили, как должен регулироваться государством рынок криптовалют

Рынок криптовалют должен регулироваться со стороны государства, только если речь идет о финансовом мониторинге и налогообложении и только при конвертации криптовалют в фиатные деньги. Об этом заявил член Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Максим Либанов во время Ukrainian Financial Forum 2018, который проходит в Одессе 20-21 сентября.

"Есть два вида операций, которые подпадают под регулирование. Это вопрос финансового мониторинга. Вопросы налогообложения также", - сказал Либанов.

При этом, отметил член НКЦБФР, в Украине для этого есть Госфинмониторинг с возложенными на него функциями осуществления финансового мониторинга и контроля. А также подчиненная Министерству финансов Государственная фискальная служба, которая в соответствии со своими полномочиями, обеспечивает и контролирует процесс декларирования и уплаты налогов; в контексте криптовалют, это должно происходить в отношении дохода, полученного от сделок с этим финансовым ресурсом.

Он также предположил, что к процессу регулирования криптовалют может приобщиться НКЦБФР, которая может лицензировать криптобиржи и криптообменники.

Однако, по мнению Либанова, регулирование должно происходить только в перечисленных точках.

"Регулироваться должны только те операции, которые предусматривают конвертацию криптоактивов в фиатные деньги и наоборот", - подчеркнул он.

Как сообщалось, в сентябре в Верховную Раду был внесен законопроект о классификации цифровых активов. В рамках законодательной инициативы вводится понятие токена и криптовалюты. На операции с криптовалютой вводится налог в размере 5%, который будет взиматься при конвертации актива в фиат, а сами операции с криптоактивами не будут регулироваться государством на этапах обмена их друг на друга. Под контроль будет попадать только конвертация активов в фиат.

Фиатные деньги (англ. Fiat Money, известные также как декретные деньги) - валюта, которую правительство объявило в качестве законного средства платежа, несмотря на то, что она не имеет никакой внутренней стоимости и не обеспечена резервами.