Курс криптовалют на 23 сентября: Stellar подешевел

За последние 24 часа Bitcoin подорожал на 1,05% до $6 757,10; Ethereum вырос на 3,31% до $245,01; Ripple (XRP) – на 2,65% до $0,584577; Bitcoin Саsh поднялся на 5,05% до $500,23; EOS показал рост на 2,62% – до $6,08.

Так, за последние сутки:

Bitcoin подорожал на 1,05% до $6 757,10, капитализация $116 785 638 311 млрд.

Ethereum прибавил в цене 3,31% подорожав до $245,01, капитализация второй криптовалюты — $25 023 910 420 млрд.

XRP (Ripple) взлетел на 2,65%, до $0,584577, в капитализация —$23 271 482 225 млрд.

Bitcoin Cash показал рост на 5,05% и составил $500,23, капитализация — $8 685 785 127 млрд.

EOS подорожал на 2,62%, стоимость — $6,08, капитализация — $5 511 170 283 млрд.

Stellar упал на 20,29%, цена — $0,284751 и капитализация — $5 349 158 202 млрд доллара.

Litecoin прибавил 6,97% до $62,85, капитализация — $3 671 413 575 млрд доллара.

Tether снизился на 0,09% до $0,997, капитализация — $2 799 880 978 млрд,

Cardano вырос в цене на 12,58%, стоимость — $0,092374, капитализация — $2 395 000 126 млрд.

Monero вырос в цене на 6,11%, стоимость - $127,57, капитализация - $ 2 096 067 099 млрд.

Торговые объемы за минувшие сутки составили: Bitcoin – $4 152 378 752 млрд, Ethereum – $1 617 010 251 млрд, Ripple – $1 458 864 616 млрд, Bitcoin Саsh – $370 860 914 млн, EOS – $604 689 685 млрд, Stellar– $157 668 831 млн, Litecoin– $303 578 589 млн, Tether– $2 695 208 292 млрд, Cardano– $106 669 359 млн, Monero– $35 832 971 млн.

Общая капитализация всех криптовалют выросла до $228 584 914 170 млрд.