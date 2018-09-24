Курс криптовалют на 24 сентября: рынок обвалился

В понедельник, 24 сентября, большинство наиболее ликвидных криптовалют опустились в цене. Доля биткоина за сутки выросла на 0,35% и составила 51,9%.

Об этом свидетельствуют данные по состоянию на 11:00 по Киеву.

Так, за последние 24 часа Bitcoin подешевел на 0,82% – до $6 669, Ethereum – на 2,56%, до $235,2, Ripple – на 3,40%, до $0,559, Bitcoin Саsh – на 3,81%, до $472, EOS – на 3,12%, до $5,8.

Данные по состоянию на 11:00 по Киеву

Так, за последние 24 часа:

Bitcoin подешевел на 0,82% до $6 669, капитализация 115 285 млрд долларов.

Ethereum опустился на 2,56%, подешевел до 235,25 доллара, капитализация второй криптовалюты — 24 031 млрд долларов.

XRP (Ripple) подешевел до 0,559 доллара, опустился на 3,40%, капитализация —22 278 млрд.

Bitcoin Cash подешевел на 3,81% и составил 472,79 доллара, капитализация — 8 210 млрд.

EOS опустился на 3,12%, стоимость — 5,80 доллара, капитализация — 5 254 млрд.

Stellar подешевел в цене за 24 часа на 3,24%, цена — 0,265 доллара и капитализация — 4 980 млрд доллара.

Litecoin подешевел на 5,03% до 58,45 доллара, капитализация — 3 415 млрд доллара.

Tether — капитализация — $2 808 млрд, подорожание составило 0,29%.

Cardano упал в цене на 4,60%, стоимость — 0,086 доллара, капитализация —2 244 млрд.

Monero понизился в цене на 5,56%, стоимость - $119,82, капитализация - $1 969 млрд.

Торговые объемы за минувшие сутки составили: Bitcoin – $4,2 млрд, Ethereum – $1,7 млрд, Ripple – $861 млн, Bitcoin Саsh – $415 млн, EOS – $711 млн, Stellar– $278 млн, Litecoin– $280 млн, Tether– $2,9 млрд, Cardano– $123 млн, Monero– $46 млн.