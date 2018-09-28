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ЕБРР прокредитует "Троллейбусное депо №2" Харькова

Договор о кредите на троллебусы
14:52 Пт, 28 Сентябрь 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook Усов

Новости Бизнеса: ЕБРР выделяет EUR10 млн Харькову на закупку новых троллейбусов.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и коммунальное предприятие "Троллейбусное депо №2" (Харьков) подписали кредитное соглашение на сумму EUR10 млн на закупку новых троллейбусов и приобретение ремонтного и диагностического оборудования, сообщил старший советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов.

"Пакет финансирования будет включать кредит ЕБРР в размере EUR8 млн и кредит Фонда чистых технологий в размере EUR2 млн", - написал А.Усов на своей странице в сети Facebook в пятницу.

По сообщениям местных СМИ со ссылкой на директора КП "Троллейбусное депо №2" Дмитрия Липового, условия контракта по этому проекту предполагают также финансирование со стороны города в размере EUR2 млн.

"В среднем где-то по ценовой политике, которая есть у нас на рынке, примерное количество подвижного состава будет колебаться от 65 до 70 единиц", - отмечал Д.Липовой.

Как сообщалось, в рамках Программы финансирования общественного транспорта в Украине, одобренной ЕБРР в 2015 году, троллейбусы за средства ЕБРР приобрели, в частности, Одесса, Киев, Кременчуг, Ивано-Франковск, также подписаны соглашения с Днепром, Мариуполем.

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Новости Бизнеса, Антон Усов, ЕБРР, Троллейбусы Харькова, Харьков.
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