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Госстат за август: сколько в среднем получают украинцы

В Госстате сообщили среднюю зарплату за август
19:00 Пт, 28 Сентябрь 2018 Телеграф
УНИАН
Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Государственная служба статистики Украины опубликовала данные роста заработной платы в Украине.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в августе 2018 года по сравнению с августом 2017 года увеличилась на 26,2% и составила 8977 гривен.

Об этом сообщила Государственная служба статистики. Отмечается, что по сравнению с июлем 2018 года средняя зарплата снизилась на 2,1%.

Реальная заработная плата в августе 2018 года по сравнению с августом 2017 года увеличилась на 15,7%, а по сравнению с июлем 2018 года – также снизилась на 2,1%. К

Ранее, с 1 января 2018 года, минимальная заработная плата в Украине увеличилась до 3723 гривны с 3200 гривен.

Правительство намерено рассмотреть возможность повышения минимальной зарплаты до 4200 гривень уже во втором полугодии текущего года в случае достижения необходимого для этого экономического роста.

Кабинет министров Украины прогнозирует рост средней заработной платы в Украине по итогам 2018 года до 10 тысяч гривен.

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Новости Бизнеса, Август, Госстат Украины, Зарплата, Кабмин Украины.
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