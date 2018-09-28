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НБУ: в августе платежный баланс сведен с профицитом в $27 млн

НБУ
22:09 Пт, 28 Сентябрь 2018 Телеграф
УНН
Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Дефицит текущего счета платежного баланса в августе по сравнению с июлем уменьшился до $601 млн благодаря сокращению дефицита торговли товарами.

Платежный баланс в августе сведен с профицитом на уровне 27 миллионов долларов США. Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает УНН.

“Платежный баланс в августе сведен с профицитом на уровне 27 млн долл. США. Международные резервы на начало сентября составляли 17,2 млрд долл. США, что обеспечивает финансирование импорта будущего периода в течение 2,9 месяца”, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что дефицит текущего счета платежного баланса в августе по сравнению с июлем уменьшился до 601 млн долл. США благодаря сокращению дефицита торговли товарами.

Объемы экспорта товаров в августе выросли на 10,5% до 3,7 млрд долл. США. Сообщается, что незначительное замедление роста экспорта по сравнению с июлем было обусловлено прежде всего сокращением объемов металлургического производства и сложностями с грузовыми перевозками в Азовском морем.

Объемы импорта товаров в августе составили почти 5 млрд долл. США, однако его рост существенно замедлился (до 17,4% в годовом измерении). Снижение темпов роста произошло прежде всего за счет импорта энергоносителей и продукции химической промышленности.

Чистый приток капитала по финансовому счету в августе составил 625 млн долл. США. Чистый приток прямых иностранных инвестиций в августе составил 176 млн долл. США.

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Новости Бизнеса, Импорт, НБУ, Платежный баланс, Профицит.
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