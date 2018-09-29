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Курс криптовалют на 29 сентября: практически все валюты подешевели

Криптовалюта
12:37 Сб, 29 Сентябрь 2018 Телеграф

Новости Бизнеса: По данным за последние 24 часа, курсы основных криптовалют снизились, только Ethereum и Ripple показали рост.

В пятницу, 28 сентября, наиболее ликвидные криптовалюты упали в цене. При этом доля биткоина в общем объеме криптовалют за сутки сократилась (-0,4%) – до 51,8%. Об этом свидетельствуют данные по состоянию на 12:00 по Киеву.

Так, за последние 24 часа Bitcoin подешевел на 2,68% – до $6 535, Ethereum подорожал на 0,64%, до $228, Ripple вырос на 1,78%, до $0,541, Bitcoin Саsh снизился на 3,17%, до $526.

Данные по состоянию на 12:00 по Киеву

Bitcoin подешевел на 2,68% до $6 535, капитализация 113 022 млрд долларов.

Ethereum прибавил в цене 0,64%, подорожав до 228,40 доллара, капитализация второй криптовалюты — 23 355 млрд долларов.

XRP (Ripple) подорожал до 0,541 доллара, вырос на 1,78%, капитализация — 21 587 млрд.

Bitcoin Cash подешевел на 3,17 % и составил 526,66 доллара, капитализация — 9 150 млрд.

EOS снизился на 3,08%, стоимость — 5,71 доллара, капитализация — 5 170 млрд.

Stellar снизился в цене за 24 часа на 2,32%, цена — 0,25 доллара и капитализация — 4 716 млрд доллара.

Litecoin подешевел за сутки на 3,46% до 60,59 доллара, капитализация — 3 544 млрд доллара.

Tether — капитализация — $2 793 млрд, снижение составило - 0,67%.

Cardano упал в цене на 1,75%, стоимость — 0,083 доллара, капитализация — 2 164 млрд.

Monero снизился в цене 3,52%, стоимость - $114,81, капитализация - $1 888 млрд.

Курс криптовалют на 28 сентября: все валюты подорожали

Торговые объемы за минувшие сутки составили: Bitcoin – $4,616 млрд, Ethereum – $2,020 млрд, Ripple – $ 666 млн, Bitcoin Саsh – $632 млрд, EOS – $760 млн, Stellar– $54 млн, Litecoin– $411 млн, Tether– $3,219 млрд, Cardano– $71 млн, Monero– $32 млн.

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Все по теме:

Новости Бизнеса, Bitcoin, Bitcoin Саsh, Ethereum, Курс криптовалют, Курс криптовалют на 29 сентября.
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