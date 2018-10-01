Рева сообщил, имеют ли право на субсидию работающие пенсионеры
Новости Бизнеса: Министр социальной политики Андрей Рева уверяет, что работающие пенсионеры могут претендовать на право получать субсидию.
Министр социальной политики Андрей Рева заявил, что работающие пенсионеры имеют право на субсидию на основе пенсии и заработной платы. Об этом сообщается в видео, размещенном на сайте ведомства.
"На факт определения права на субсидию то, что вы работаете или не работаете, будучи пенсионером, не влияет. Влияние имеет только факт получения ваших доходов", - заявил Рева.
По его словам, заявления о том, что работающим пенсионерам придется выбирать между получением пенсии и субсидией - фейк.
Министр рекомендует не верить такой информации и подчеркивает, что единственным критерием для расчета размера субсидии является доход человека.
В ведомстве отмечают, что работающие пенсионеры имеют право на субсидию на основе пенсии и заработной платы. Тем, кто перестал работать, принимают во внимание размер месячной пенсии за месяц, предшествующий обращению за субсидией.
Отмечается, что если пенсионер перестал работать, ему нужно в течение месяца обратиться с заявлением в управление соцзащиты и пособие пересчитают с учетом только одного дохода - пенсии.