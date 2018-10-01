Рева сообщил, имеют ли право на субсидию работающие пенсионеры

Министр социальной политики Андрей Рева заявил, что работающие пенсионеры имеют право на субсидию на основе пенсии и заработной платы. Об этом сообщается в видео, размещенном на сайте ведомства.

"На факт определения права на субсидию то, что вы работаете или не работаете, будучи пенсионером, не влияет. Влияние имеет только факт получения ваших доходов", - заявил Рева.

По его словам, заявления о том, что работающим пенсионерам придется выбирать между получением пенсии и субсидией - фейк.

Министр рекомендует не верить такой информации и подчеркивает, что единственным критерием для расчета размера субсидии является доход человека.

В ведомстве отмечают, что работающие пенсионеры имеют право на субсидию на основе пенсии и заработной платы. Тем, кто перестал работать, принимают во внимание размер месячной пенсии за месяц, предшествующий обращению за субсидией.

Отмечается, что если пенсионер перестал работать, ему нужно в течение месяца обратиться с заявлением в управление соцзащиты и пособие пересчитают с учетом только одного дохода - пенсии.